Gisele Bündchen reacciona al retiro definitivo de Tom Brady de la NFL

Tom Brady anunció el que parece ser su retiro definitivo de la NFL a través de un video compartido en redes sociales.

“Iré al grano de inmediato: Me retiro, para siempre”, dijo el ahora exmariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers.

Poco después de anunciar la noticia recibió un sinfín de mensajes de apoyo de sus amigos cercanos, celebridades, fanáticos e incluso de su exesposa Gisele Bündchen, de quien se divorció a finales del año pasado por conflictos vinculados con su matrimonio y la renuencia de Tom de dejar el futbol americano.

“Deseándote sólo cosas maravillosas en este nuevo capítulo de tu vida”, escribió la modelo bajo el comunicado.

En la misma publicación, Gisele estuvo presente en varias fotos tomadas antes y después de los partidos del Super Bowl con los Patriots y los Buccaneers, ya que Tom expresó su gratitud a la madre de sus dos hijos, con quién estuvo 13 años.

Según los informes, Tom y Gisele habían llegado a un acuerdo sobre el retiro del jugador el año pasado, antes de la pretemporada 2023, incluso Brady anunció su que dejaría sus compromisos con la liga, pero poco después se arrepintió y decidió regresar al Tampa Bay Buccaneers.

Diversas fuentes le dijeron a Page Six que la pareja tuvo varias “peleas acaloradas” por la decisión de Tom de continuar, incluso la supermodelo decidió tomarse un descanso e irse a Costa Rica con sus hijos.

“Habían acordado que se retiraría para centrarse en la familia, luego él cambió de opinión”, dijo una fuente. “Gisele siempre ha sido la que está con los niños”.

En una entrevista con ELLE, Bündchen habló por primera vez y de forma directa sobre su relación con la estrella de la NFL, señalando que era su turno de revivir su carrera dentro de la industria luego de haberse dedicado por años a su esposo y a sus hijos.

“He hecho mi parte, estar allí para Tom. Me mudé a Boston y me concentré en crear un capullo y un ambiente amoroso para que mis hijos crecieran y estuvieran allí apoyándolo a él y a sus sueños. En este momento de mi vida, siento que he hecho un buen trabajo en eso. Tengo una lista enorme de cosas que tengo que hacer, que quiero hacer”, señaló.

“Me siento muy realizada, como madre y como esposa. Y ahora va a ser mi turno”, agregó.

Fue en octubre que la millonaria pareja anunció su divorcio, haciendo énfasis en sus buenos términos y mutuo apoyo en sus proyectos por separado y crianza de sus dos hijos, Benjamín y Vivian.

“En los últimos días, mi esposa y yo finalizamos nuestro divorcio después de 13 años de matrimonio. Llegamos a esta decisión amigablemente y con gratitud por el tiempo que pasamos juntos. Somos bendecidos con niños hermosos y maravillosos que seguirán siendo el centro de nuestro mundo en todos los sentidos. Continuaremos trabajando juntos como padres para garantizar que siempre reciban el amor y la atención que merecen”, dijo el jugador en Instagram.

En un comunicado por separado, la supermodelo escribió: “La decisión de terminar un matrimonio nunca es fácil, pero nos hemos distanciado y aunque, por supuesto, es difícil pasar por algo como esto, me siento bendecida por el tiempo que pasamos juntos y sólo deseo siempre lo mejor para Tom”.

De acuerdo con varios informes de la prensa estadounidenses, Gisele dará más detalles de su divorcio en una entrevista exclusiva con Vanity Fair que saldrá a la luz en los siguientes meses.

Un miembro de Condé Nast adelantó que Gisele aparecería en la portada de la revista para primavera o a más tardar en verano y que no se limitará en hablar sobre su matrimonio fallido y los conflictos que tuvo con Brady relacionados a su retiro de la NFL y convivencia con su familia.