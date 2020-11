Grey’s Anatomy se convirtió en una de las producciones televisivas más importantes y reconocidas en la industria hollywoodense desde que se estrenó en 2004, bajo las actuaciones de un reparto aparentemente unido y colaborativo entre sí.

Y es que, aunque pareciera que todo ha ido bien con sus actores, detrás de cámaras no se ha reflejado la misma amistad incondicional que proyectaban sus personajes dentro del Grey Sloan Memorial, antes Seattle Grace Hospital.

Durante las 16 temporadas concluidas ha habido de todo en el set, desde peleas, celos profesionales y despidos aún más dramáticos que un sólo episodio de la serie.

Sigue leyendo para conocer el drama que superó la ficción creada por Shonda Rhimes en Grey’s Anatomy.

¡Alerta de spoilers!

El actor que encarnó al memorable Preston Burke fue despedido de la serie tras un insulto homofóbico hacia TH Knight (George O’Malley) que todavía no había hablado abiertamente sobre sus preferencias sexuales.

Según los informes, Washington tuvo un altercado físico con Pactrick Dempsey (Derek Shepherd) en el que dijo “No soy tu pequeño maricón como TH”.

Tras el problema, TH se vio obligado a hablar sobre su sexualidad “Nunca me habían llamado así en la cara. Cuando eso sucedió, algo cambió y se volvió más grande que yo”, dijo el actor en una entrevista con Ellen DeGeneres.

Su insulto lo llevó al despido de la serie, sólo tuvo apariciones esporádicas siete temporadas después.

Tras las expresiones homofóbicas de Washington hacia TH, Katherine (Izzie Stevens) se mostró furiosa y le dijo a Access Hollywood “Voy a ser realmente honesta, él simplemente no debe hablar en público”.

A casi 13 años del incidente, Isaiah reavivó el pleito y escribió en su cuenta de Twitter:

Después de este mensaje, el actor continuó quejándose de la forma en que fue tratado por los medios y la producción. “Aparentemente, soy el hombre irrelevante más relevante de la Tierra”, añadió.

This woman once proclaimed that I should ‘never’ be allowed to speak publicly again. The world agreed with her proclamation back then and protested for my job and my head in 65 languages. I wish I was on Twitter in 2007, because I will NEVER stop exercising my free speech. pic.twitter.com/fQ6L1zfQRR

