Grupo Firme. Quién es Eduin Caz, de dónde es, fortuna y otros datos curiosos

Grupo Firme es uno de los mayores exponentes de la música regional mexicano no sólo en México, sino que con pocos años de existencia ha sabido cruzar las fronteras como la de Estados Unidos y conquistar a su propia industria musical.

Además de sus conmovedoras y pegajosas letras, la banda ha conquistado corazones gracias al carisma y talento de cada uno de sus integrantes. Tal es el caso de Eduin Caz, su vocalista y uno de los miembros más populares. Pero…

¿Quién es Eduin Caz?

Eduin Caz es el vocalista y uno de los principales fundadores del grupo originario de Tijuana, México.

Nacido como Eduin Oswaldo Parra Cazares es originario de Culiacán, Sinaloa; nació el 30 de julio de 1994, por lo que actualmente tiene 27 años.

Antes de ser un cantante profesional y obtener un título universitario, Eduin se dedicaba a hacer pequeñas presentaciones con su grupo Banda Retro Sierreño, luego con el conjunto Aventa2 y Fuerza Oculta que después cambió su nombre a Grupo Fuerza y finalmente a Grupo Firme.

En una entrevista que dio a El minuto que cambió mi destino, el cantante reveló que antes de que el grupo despegara y se hiciera famoso más allá de Tijuana, tuvo algunos trabajos que le pagaban lo justo para mantener a su familia.

Al notar que su carrera como músico no despegaba y que tampoco rendía los frutos económicos que soñaba, Eduin compaginó su trabajo como cantante y comenzó a vender ropa en un tianguis para pagar los gastos básicos de su familia, incluida su esposa.

“Mi familia tenía que comer, entonces Isael Gutiérrez [la mente detrás de Grupo Firme] me dijo que su cuñado tenía bodegas con ropa. Un domingo madrugamos y llegamos al tianguis, mi mamá, mi esposa y yo vendimos ropa, a las tres semanas se me acabó toda, eso fue hace 5 años, duré un mes vendiendo, pero yo quería ser cantante, un artista", dijo en la entrevista.

Poco a poco fue saliendo adelante con sus trabajos informales hasta tener el sustento necesario para enfocarse en su carrera como cantante y en su banda.

Fue en 2014 que la banda de regional mexicano se formó y comenzó a trabajar de forma oficial, según señala Billdoard. Desde entonces Grupo Firme ha cosechado varios éxitos como los llenos totales en estadios y arenas y han conquistado a millones de fanáticos con canciones como El Tóxico, El Güero y Ya supérame, las cuales son las más escuchadas en Spotify.

Música y negocios de Eduin Caz

Si bien su carrera como cantante lo ha colocado como una de las estrellas más exitosas del género, llevándolo a él y a sus compañeros a llenar varios Foro Sol y fijar fechas masivas en Estados Unidos, no todo en su vida es la música.

De hecho, parte de su fortuna de $42 millones de pesos mexicanos ha sido ganada a través de otros negocios que ha desarrollado paralelamente al Grupo Firme.

Se sabe que parte de sus ganancias las obtiene de inversiones y negocios en la industria textil y restaurantera, además de tener inversiones millonarias en bienes raíces.

En 2021 se aventuró a lanzar su propia marca de moda llamada Pavi Italy que se especializa en ropa casual para hombre, mujer y niños. Además de ser el fundador de la marca, es el modelo principal de cada campaña junto a su esposa Daisy Anahy y sus dos hijos.

Asimismo, es socio de un famoso restaurante de Medellín, Colombia llamado El Sinaloense. Como su lema lo dice: Con México en la sangre y Colombia en la piel, el lugar se especializa en mariscos y comida sinaloense con toques colombianos.

A finales del año pasado reveló en su cuenta de Instagram que había obtenido un título universitario por la Universidad Autónoma de Baja California como licenciado en mercadotecnia.

Bajo una serie de fotografías de sí mismo presumiendo su título junto a su esposa y su madre, el cantante escribió: “Oficialmente licenciado Eduin Caz. El día de hoy llegó mi título universitario. Gracias a todos los que me ayudaron para lograrlo, a mi madre y mi esposa principalmente que no me dejaron caer”.

Según contó en el programa de entrevistas, parte de su fortuna la ha destinado para apoyar económicamente a sus padres, comprarles una casa, autos y hacerse de sus propiedades junto a su esposa.