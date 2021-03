Hailey Bieber luce figura tonificada con lencería en sesión

Hailey Bieber protagoniza la nueva edición de la revista Elle USA y en redes sociales ha compartido algunos detalles de la sesión rodada en Chateau Marmont en California.

La modelo de 24 años se dirigió a su cuenta de Instagram para publicar una serie de fotografías para las que posó con varios diseños de lencería y bikinis.

En la primera foto posó recostada en una cama con sábanas blancas, ataviada con un bikini negro de corte bajo y un jersey corto gris, ambas prendas enmarcaron sus abs de acero; utilizó también una gorra azul marino de Celine.

Para la segunda foto, Hailey se lució a la orilla de una piscina con un pequeño bikini y un par de zapatillas de plataforma altas.

En las siguientes dos se lució con elegantes vestidos, uno de tipo slip con encaje y el otro con retazos de tela rosada y flores.

Algo en común de todas las tomas fue su belleza al natural, ya que, sin perder el glamour, se lució con poco maquillaje en tonos naturales y su cabello rubio peinado en mechones lacios.

El atuendo que utilizó para la portada fue un diseño de Versace y se trató de un sostén amarillo con copas adornadas con lentejuelas y olanes naranjas y azules.

Fue en la edición abril 2021 que la modelo habló de su matrimonio con Justin Bieber y reflexionó sobre su decisión de casarse tan joven y la forma en que manejó las críticas en redes sociales por su boda.

Le dijo a Elle que está convencida que su relación con el cantante llegará hasta el final porque está dispuesta a esforzarse para que puedan envejecer juntos.

“Aprendo cosas nuevas sobre él y sobre mí y sobre nuestra relación todo el tiempo. ¿Tenemos pequeñas peleas y cosas en las que tenemos que trabajar a veces? Sí, por supuesto, pero realmente nunca se siente como un trabajo, porque lo amo mucho. Me veo para siempre con él”, dijo.

“Creo que cualquier relación puede fracasar, sea Hollywood o no. ¿Es más difícil a la vista del público? Absolutamente. Pero creo que los dos estamos basados en nuestra fe. No estoy diciendo que sea una cosa fácil que no requiera trabajo. Hablamos con un terapeuta. Hacemos lo que tenemos que hacer”, añadió.