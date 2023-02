Probablemente no quieres escuchar otra canción más de 'Frozen', hasta que salga la nueva película 'Frozen 2', que por cierto fue confirmada por Disney la semana pasada. Pero no puedes dejar pasar la oportunidad de ver este increíble y peculiar video de estos dos hermanos tocando varias de las canciones de 'Frozen' en el piano.

En el video, se muestra a Jason Lyle Black y su adorable hermana menor, Sara, en una pelea mientras tocan en el piano todas tus canciones favoritas de la película como 'Love is An Open Door,' 'For the First Time in Forever,' 'Do You Want to Build a Snowman,' y por supuesto, 'Let it Go'. Lo más increíble en este video, que te dejara con la boca abierta, es que los hermanos son tan talentosos que tocan el piano de espaldas.

Vive USA te comparte el video, prepárate para ser deslumbrado:

Con información de Seventeen