Hija de Demi Moore cautiva con sesión de fotos en lencería

Rumer Willis, hija de Demi Moore y Bruce Willis, presumió en Instagram una sesión de fotos que realizó en lencería.

La actriz de 32 años posó ante la cámara con un conjunto de ropa interior de color verde olivo, compuesto por unas pantaletas de cintura alta y un sostén de escote pronunciado, con el que presumió su esbelta figura.

En una de las fotografías, Willis posó sosteniendo sus rodillas mientras estaba sentada sobre una alfombra, mientras en otras optó por salir a un balcón y cubrirse con un cardigan color crema.

Con su cabello negro azabache cayendo con rizos definidos, Rumer enmarcó su rostro, el cual maquilló con tonos naturales.

La sesión de fotos se realizó en su casa ubicada en la ciudad de Los Ángeles, para promocionar su colaboración con CUUP, una startup de lencería.

Lee también: Miley Cyrus cautiva con look braless y leggings en Calabasas

Sin embargo, la primera imagen que publicó para promocionar su línea de ropa interior fue duramente criticada con las primeras fotografías que compartió. En esas fotos, Rumer Willis posaba con lencería amarilla sobre su cama y en Instagram aseguró que había conversado con las chicas de CUUP sobre cómo ayudar a las generaciones más jóvenes a aceptar y celebrar su cuerpo.

Sin embargo, sus seguidores no recibieron bien la publicación. "La aceptación corporal no se trata de posar en sostén y pantaletas y obtener le gusta Rumer. Aplaudo el tema pero esto está tan fuera de base que te pone en la arena de las Kardashian", comentó una usuaria en la fotografía.



Luego de tener varias críticas, la hija de Demi Moore y Bruce Willis volvió a compartir imágenes en ropa interior y aseguró que no le debe a nadie una explicación por sus elecciones personales. "He hablado varias veces sobre mi viaje con la autoaceptación y el amor propio y que ciertamente no ha sido fácil", escribió en Instagram.

La actriz tuvo problemas de autoestima durante la adolescencia por los comentarios negativos de la opinión pública sobre su cuerpo. Rumer confesó que se sentía nerviosa por posar en lencería, pero estaba emocionada por compartir su experiencia con otras mujeres.

Mira en la galería de arriba más fotos de la hija de Demi Moore.

p