Hija de Demi Moore "impacta" con microbikini naranja en la playa

Tallulah Willis, hija de Demi Moore y Bruce Willis, compartió una fotografía de uno de sus paseos a la playa junto a su mascota.

La diseñadora de modas posó para la cámara con un microbikini color naranja con top strapless, para presumir su silueta esbelta y su abdomen tonificado.

El diminuto bikini que utilizó Tallulah lleva el nombre de Jean y pertenece a la última colección de la marca Hunza G, una de las favoritas de celebridades como Hailey Bieber y Gigi Hadid.



La hija de Demi Moore lució sus largas piernas sin zapatos sólo completó su look con unas gafas oscuras y una pulsera dorada. Además, peinó su cabellera castaña en una coleta alta con fleco a los lados.

La joven de 26 años contó en Instagram que está creando fotos para que sus hijos las compartan en el Día de las Madres de 2035.

Hace unos días, Tallulah contó que se sometió a un escano del cerebro parra tratar de resolver sus problemas de salud mental. Para el análisis, la joven se acercó con Amen Clinics, una clínica especializada en el cerebro que ha causado polémica.

La hija de Bruce Willis buscó que le detectaran en qué zona de encuentran los trauma que tiene y cómo acabar con ellos.

Al finalizar, la actriz de The Whole Ten Yards afirmó que se sentía aliviada y con mayor confianza. No obstante, la eficacia de este tratamiento no ha sido comprobado.

Tallulah Willis no habló por casi tres años con su madre Demi Moore pero luego se arreglaron y han buscado fortalecer su relación. Además, diseñadora ha sido diagnosticada con trastorno obsesivo compulsivo y dismorfia corporal.

Luego de pasar por varios tratamientos, Willis busca métodos alternativos y mejorar su salud mental.

No te pierdas: Novia de Luis Miguel comparte su foto más arriesgada

p