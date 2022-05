Hija de Madonna impacta con atrevida sesión fotográfica en bikini

Lola León, hija mayor de Madonna, recientemente rodó una sesión fotográfica para promocionar la marca de moda urbana de Nueva York, MadeMe.

En redes sociales compartió algunas de las atrevidas fotografías tomadas dentro de un enorme baño.

En la primera se lució apenas ataviada con lo que parece ser un bikini morado. Agregó gafas transparentes con bordes morados y una manicura color menta. Posó dentro de una bañera con aspecto húmedo, pero glamuroso con maquillaje en tonos marrones y rojizos.

Para la segunda foto, la hija de la Reina del pop se lució recostada dentro de la bañera con el agua cubiréndola hasta el cuello.

La tercera foto fue la más reveladora que compartió. Posó de espaldas, haciendo alarde de su tonificado derriere ataviada sólo con un bikini de tipo thong y lo que parece ser un sostén con espalda descubierta y atado con finos cordones por el cuello.

En otras fotografías, compartidas en Instagram por ella y por la cuenta de la marca, Lola presumió su trabajada figura con un top amarillo de manga corta que levantó de un lado y dejó a la vista parte de su pecho.

Para estas fotografías, la celebridad, de 25 años, usó medias extralargas de franjas negras y blancas estampadas, un bikini negro y un guante rosa.

Lola y otras estrellas de la industria del modelaje como Paloma Elsesser y Princess Nokia son algunas de las imágenes principales de la nueva campaña publicitaria.

En los últimos meses la joven se ha mantenido ocupada haciendo crecer cada vez más su carrera y cosechando más éxitos. Recientemente protagonizó la campaña publicitaria de Calvin Klein y sus recientes lanzamientos de lencería y ha estado colaborando con marcas como Burberry junto a Bella Hadid y Ella Richards; SavageXFenti de Rihanna y Skims de Kim Kardashian.

“La actitud de Lola [colección de bolsos de Burberry] hacia mí es provocativa. Mientras trabajaba en la campaña, me sentí honrada, pero cómoda. Sé que Burberry tiene un legado y quería hacerle justicia”, dijo la modelo luego de participar en las campañas.

Lola está enfocándose en su carrera y en ser reconocida como una modelo talentosa por sus propios méritos, más allá de la influencia de su famosa madre.

Asimismo se ha estado alejando de los títulos de influencer de redes sociales y ha dejado ver que lo suyo es el trabajo constante con grandes marcas de moda, tanto casuales de fácil acceso y de alta costura.

En una entrevista con Paper dijo: “Tengo una relación complicada con [las redes sociales] porque muchas veces me hacen sentir mal conmigo misma si este algoritmo lo ha logrado, así que sólo veo personas que se ven de cierta manera o viven un cierto estilo de vida, y luego me voy a comparar con esa gente”.

Y agregó que no le interesa que sea conocida por ser una influenciadora de las generaciones más jóvenes. “Mientras no sea conocida por nada horrible, estoy bien. Mientras no sea conocida por ser una influencer, estoy bien. Cualquier cosa está bien".

