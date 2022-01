Hija de Steve Jobs ‘derrite’ las redes sociales con microbikini

La hija del multimillonario Steve Jobs recurrió a sus redes sociales para compartir una serie de fotografías de sí misma haciendo alarde de su figura de impacto y talento como modelo.

Eve Jobs, de 23 años, compartió en su cuenta de Instagram un carrete de fotos para las que posó ataviada con un escaso traje de baño de dos piezas color marrón, conformado por un sostén de triángulo de cuello halter a juego con un bikini de estilo thong, con lazos atados en los costados y un corte bajo en la parte frontal.

Ambas prendas ayudaron a destacar su marcado abdomen y atlético físico.

Mantuvo sus accesorios limitados a pequeños pendientes circulares, un par de anillos plateados y discretos brazaletes oscuros.

Hizo alarde de su belleza al natural sin maquillaje, con su cabellera rubia peinada con raya en medio y mechones ligeramente ondulados.

“¿Qué es una persona matutina de todos modos?”, escribió bajo las imágenes tomadas en lo que parece ser una terraza techada a la orilla de la piscina y cerca de enormes jardines, con camastros acolchados.

Junto a estas fotografías, la heredera de Apple compartió detalles de su reciente escapada tropical a la playa en compañía de su amiga e influencer Lilli Eve Hymowitz quien le tomó fotografías en el mar y dentro del resort en donde se hospedaron.

“Eve por Lilli Eve”, escribió en la publicación dándole crédito a su amiga.

Eve está trabajando en su carrera como modelo profesional, pero también en su carrera como campeona de salto de obstáculos con caballo.

De acuerdo con el Daily Mail, la joven ocupa uno de los primeros mil lugares de los mejores jinetes menores de 25 años del mundo. Su talento con los caballos lo ha ido puliendo desde pequeña, ya que durante gran parte de su vida ha estado cerca de ellos.

“Tengo todo un equipo que me apoya y trabaja tanto cada día para hacer posible que participe en este deporte, y a un nivel tan alto, que siempre quiero tener buenos resultados y que estén orgullosos de mí”, dijo en entrevista con EFE.

Asimismo, está por graduarse de la Universidad de Stanford y recién debutó en la Semana de la Moda de París en el desfile de Coperni Primavera/Verano 2022. Desfiló por la pasarela junto a estrellas de élite en la industria como Gigi Hadid y Paloma Elesser.

"No puedo expresar con palabras lo extraordinaria que es esta colección. Fue un honor formar parte de la visión de @coperni", escribió Jobs en una publicación en su Instagram, compartiendo una mirada entre bastidores a su atuendo y felicitando a los diseñadores por el exitoso show.

Eve es la hija menor del fallecido magnate de la tecnología, Steve Jobs y la inversionista Laurene Powell-Jobs.

Tras la muerte de su padre, la modelo heredó una fortuna de más de $20 mil millones de dólares, pero hasta el momento no ha recibido el dinero debido a que su madre “no cree en la acumulación de la riqueza”.

“Heredé mi riqueza de mi esposo, a quien no le importaba la acumulación de riqueza. No me interesan los edificios patrimoniales heredados y mis hijos lo saben. Steve no estaba interesado en eso. Si vivo lo suficiente, terminará conmigo”, declaró Powell en entrevista con The New York Times.

MA

