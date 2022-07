Hilary Duff presume 'bikini body' en medio del mar de Malibú y deslumbra

El verano está en su apogeo y la actriz Hilary Duff fue captada por paparazzis disfrutando del mar en Malibú, California.

La estrella hollywoodense pasó el día con sus hijos y fue fotografiada mientras hacía paddle boarding en el océano. Presumió su figura torneada con un bikini strapless en color lila. Completó el look de playa con un sombrero tipo pescador, cadenas plateadas y lentes de sol.

Foto: Grosby Group

Hilary Duff vive un buen momento profesional porque protagoniza How I Met Your Father, pero también pasa por un buen momento personal. El mes pasado festejó el Día del Padre a su esposo y escribió:

“Eres el padre más solidario/comprensivo/divertido/dispuesto/amable/. El mejor padre que existe. De ninguna manera podría hacer esto sin ti”, publicó en Instagram.

La actriz dijo que ama la manera en la que su esposo mira a sus hijos, asombrado por cada cosa que hacen, sea pequeña o grande.

“Uno nunca deja de intentarlo. Tengo tanta paz sabiendo que somos y siempre seremos lo más importante para ti. Gracias por ser tranquilo, sensible. Gracias por todo tu amor y rareza”, anotó.

En mayo, la actriz Hilary Duff sorprendió a sus 21 millones de seguidores en Instagram al posar sin ropa para la revista Women’s Health.

A través de esta red social, compartió la portada que protagoniza para evidenciar los resultados del ejercicio y de una vida saludable. “Esto fue aterrador... ¡Sabía que hacer esto me aterrorizaría y tenía razón!”, escribió como pie de foto.

La estrella comentó que se sintió “vulnerable, pero poderosa” al posar desnuda. Agradeció a la revista por darle una sesión "hermosa", rodeada de un equipo mujeres. “Me sentí fuerte y hermosa. Me reí mucho al hacer algunas de estas poses sin mis jeans de cintura alta y lo que sea que use normalmente. Gracias a todos los que normalizaron esto para mí y me apoyaron con cumplidos y amor”, anotó.

En entrevista con la publicación estadounidense, dijo que su decisión de mostrar todo para la portada fue extremadamente reflexiva y deliberada.

“Estoy orgullosa de mi cuerpo. Estoy orgulloso de que me haya dado tres hijos. He llegado a un lugar de estar en paz con los cambios por los que ha pasado mi cuerpo. También quiero que la gente sepa que un maquillista estaba allí poniendo brillo en todo mi cuerpo y alguien me puso en la posición más favorecedora”, declaró.

Mira las fotos de Hilary Duff en la galería superior.