Iggy Azalea presume cinturita de ensueño con ajustado vestido ‘Barbie’

Iggy Azalea consintió a sus más de 15.7 millones de fanáticos en redes sociales con una fotografía de sí misma haciendo alarde de su figura de impacto.

La rapera recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una foto en la que aparece modelando un vestido rosa de estilo Barbie que ayudó a destacar sus curvas de infarto.

Hizo alarde de su diminuta cinturita con el diseño de tirantes de tipo halter asimétricos y escote marcado en V.

Añadió glamour con un par de pendientes pequeños y manicura fresca color blanca a juego.

La celebridad, de 31 años, lució su cabellera rubia peinada en dos medias colas de caballo altas, con mechones lacios sobre los hombros, mientras que su rostro se mostró maquillado con labial nude, sombras oscuras, rímel negro, un marcado cat eye y ligero blush bronceado.

Posó recargada en un mueble de madera con varias piezas de arte detrás de ella. Sin escribir ningún mensaje más que un emoji de saludo, la foto alcanzó casi el medio millón de likes al instante de ser publicada.

Luego de publicar dicha instantánea, Iggy fue vista destilando glamour luego de cenar en un exclusivo restaurante en Beverly Hills ataviada con un ajustado atuendo monocromático en color gris.

La rapera, cuyo nombre real es Amethyst Amelia Kelly se lució con un top gris de manga larga con detalles drapeados a juego con una falda midi de corte lápiz.

Añadió un par de zapatillas plateadas de tacón de aguja y un minibolso de estampado de piel de serpiente.

Recientemente la intérprete de Fancy fue vista con una nueva conquista, la primera después de haber terminado con el padre de su hijo, Playboi Carti, en 2020, en citas románticas y salidas casuales por Los Ángeles.

Según el Daily Mail, la rapera ha estado saliendo con la estrella del baloncesto y uno de los nuevos jugadores de Los Angeles Lakers, Malik Monk.

La australiana terminó con Carti en 2020, poco después del nacimiento de su hijo. Según una publicación de Twitter, Iggy insinuó que el rapero la engañó e hizo múltiples comentarios en contra de él.

“Perdiste a la verdadera. La gente da por sentada la lealtad y es por eso que prefiero estar sola”, dijo.

“Una cosa que nunca entenderé es cómo los mentirosos viven consigo mismos. ¿Esa mierda no los come a todos por dentro? Estoy criando a mi hijo sola y no estoy en una relación”, añadió aunque dijo que Carti se mantenía cerca de ella para cuidar a su hijo Onyx.

La rapera se ha mantenido ocupada las últimas semanas preparando nueva música y presentaciones intermitentes en varias ciudades de Estados Unidos, incluída Las Vegas.

Hace unos días se presentó en el escenario del Light Night Club del Mandalay Bay Resort and Casino.

Durante su participación en el escenario fue aclamada por los fanáticos que han seguido por años su exitosa carrera. Se lució ataviada con un catsuit negro semitransparente que dejó ver su ropa interior negra y destacó sus atributos.

MA

