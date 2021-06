Iggy Azalea se luce al estilo Jessica Rabbit y presume bikini

La rapera Iggy Azalea sorprendió a sus 14.6 millones de seguidores en Instagram al optar por una cabellera y maquillaje al estilo Jessica Rabbit para presentar su nueva fragancia Devil's Advocate.

Posó para un video corto con una cabellera roja ondulada y maquillaje compuesto por base, polvo compacto, rubor durazno en las mejillas y sombras púrpura en los párpados para delinear su mirada.

Aunque la estrella había dicho que no sentía ninguna conexión con Australia, lugar donde nació, ahora declaró que se inspiró en una flor nativa de Down Under para producir su fragancia.

“Es una mezcla de sándalo y almizcle que luego se convierte en suaves notas cremosas de orquídea vainilla y ámbar miel… Realmente amo este aroma. Crecí con eso. Mi madre siempre tenía flores en nuestra casa”, señaló.

Devils Advocate es una fragancia unisex que se enfoca en la dualidad. A través de Instagram, explicó que se inspira en la sensualidad y en su lado “más atrevido” que cobra vida.

“¡La botella en sí tiene el concepto de dualidad explorado el uso texturas! Jugué con acabados brillantes y mate para mantenerme fiel al tema”, agregó sobre la presentación.

Iggy Azalea asegura que esta fragancia está dedicada a todas las personas que quieren sacar a relucir su lado “travieso”, divertirse con amigos y explorarse a sí mismos desde la confianza.

Para el video promocional lució un bikini de lencería nude mientras gira y baila en una habitación iluminada de rojo.

Azalea saltó a la fama en 2014 cuando lanzó su álbum debut The New Classic, del que se desprende su éxito Fancy. Desde entonces ha ganado dos American Music Awards y tres Billboard Music Awards. Además, obtuvo cuatro nominaciones al Grammy.

Hasta el momento ha vendido 48 millones de discos en todo el mundo y ahora retoma su carrera musical después de dedicar más de un año de tiempo completo a su hijo Onyx.

Recientemente se reveló que participará en el programa The Celebrity Dating Game, que se estrena el 14 de junio en ABC.

Iggy Azalea también es una fashionista y constantemente modela atuendos de FashionNova. Mira sus fotos en la galería.