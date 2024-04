Este sábado 20 de abril se presenta la banda neoyorquina, Interpol, en el Zócalo (Plaza de la Constitución) de la Ciudad de México , este show será de acceso gratuito para las personas que quieran asistir y se sumará a la lista de los múltiples conciertos que ha tenido la ciudad bajo este formato.

¿Cómo llegar al evento?

Por lo regular, cuando hay conciertos, la estación de metro Zócalo permanece cerrada, lo cuál se repetirá en esta ocasión, por lo que te recomendamos llegar por este medio, pero por las estaciones Bellas Artes, Allende y Pino Suárez, que son las estaciones más cercanas a la Plancha de la Constitución. Por otra parte, si llegas por Metrobús, debes tomar la línea 4 de color naranja y bajar en la estación Museo de la Ciudad y caminar hasta el Zócalo.

Las calles que se encontrarán cerradas serán algunas de las que rodean el Centro Histórico, es decir: Pino Suárez, 5 de Mayo, Madero, 20 de Noviembre, 16 de Septiembre y otras más.

Si llegas por automóvil, las calles que sí permanecerán abiertas son: Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente y Fray Servando Teresa de Mier.

Los bloqueos de seguridad y módulos de atención ciudadana se encontrarán en las calles: 20 de Noviembre, Venustiano Carranza, Pino Suárez, 5 de Febrero y Venustiano Carranza, la Plaza Mexicanidad y Frente al Ayuntamiento.

¿Quiénes serán los músicos invitados?

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México confirmó mediante su cuenta de X, que los invitados para abrir el concierto de Interpol, serán el dueto, también neoyorquino, Water from your eyes, mismo que está integrado por los músicos Rachel Brown y Nate Amos.

¿Ya conoces a la banda invitada que vendrá con @Interpol este sábado 20 de abril en el Zócalo? “Water from your eyes” es un dúo neoyorquino de indie pop formado por Rachel Brown y Nate Amos. Su música está hecha de varias capas, con ingredientes variados que forman un sonido… pic.twitter.com/S0We4uUOVb — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) April 9, 2024

Si no estás familiarizado con ellos, algunas de sus canciones con más reproducciones en plataformas digitales son: Adeleine, Barley, When You’re around, This is slow y Out there.

¿A qué hora comienza el evento?

El concierto de Interpol está planeado que inicie a las 7:00 de la noche, por lo que te recomendamos llegar aproximadamente 2 horas.