Ireland Baldwin 'rompe Instagram' con foto en bikini 'animal print'

La modelo y actriz Ireland Baldwin rompió Instagram al compartir en su perfil oficial una fotografía de sí misma posando en bikini sobre una bañera.

La estrella de 25 años usó un bikini animal print con lazos alrededor de la cintura y dejó a la vista los múltiples tatuajes que tiene en el brazo. Posó sin maquillaje y dejó su cabellera suelta.

La hija de Kim Basinger y del actor Alec Baldwin compartió algunas imágenes de su último viaje a la playa y el último tatuaje que se hizo en el glúteo con la palabra Yeehaw.

Su carrera en el mundo del modelaje va en ascenso al posar para colecciones de marcas como Guess. Además, encabeza una campaña por la aceptación del cuerpo.

Constantemente sube fotografías con mensajes de amor propio y cuenta a sus seguidores su experiencia con los trastornos alimenticios para que abracen su cuerpo y no a los estándares de belleza.

“¡Luché contra muchos trastornos alimenticios y problemas corporales cuando era más joven. Me llevó mucho tiempo encontrar el amor propio y la aceptación! Confía en mí, todo ese dolor y destrucción que me infligí no valió la pena”, escribió en Instagram.