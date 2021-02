Jennifer Aniston conquista Los Ángeles con falda de raja

La actriz Jennifer Aniston regresó a las grabaciones de la serie The Morning Show de Apple TV+ y fue captada por paparazzis mientras recorría los sets de grabación.

Caracterizada como su personaje Alex Levy, deslumbró ataviada con un traje gris compuesto por un blazer Salvatore Ferragamo con cinturón al centro y una falda de raja abierta en la pierna izquierda.

Completó su look con medias grises y zapatillas de tacón a juego. Dejó suelta su cabellera rubia y usó una careta de acrílico.

Foto: Grosby Group

La serie está inspirada en el libro de Brian Stelter Top Of The Morning: Inside The Cutthroat World Of Morning TV. En la historia, Alex Levu (el personaje de Jennifer Aniston) se ve obligada a luchar por su trabajo después de que su colega Mitch Kessler (Steve Carell) es despedido por conducta sexual inapropiada.

La fecha de lanzamiento de la segunda temporada aún no se ha anunciado.

Jennifer Aniston es una de las actrices más populares en Hollywood, pero recientemente admitió que consideró retirarse de la actuación.

“No sé si esto es lo que me interesa. Recuerdo que pensé en dedicarme al diseño de interiores. Me encanta. Es mi lugar feliz. Es un lugar realmente feliz para mí”, dijo.

La actriz también dedica gran parte de su tiempo al ejercicio y la promoción de hábitos saludables. De acuerdo con su entrenadora personal, Leyon Azubuike para Women 's Health, Aniston hace ejercicio todos los días durante una hora y media por sesión.

Algunos de los ejercicios incluidos en su rutina son: el boxeo, salto de cuerda, entrenamientos de fuerza y trabajo con bandas de resistencia.

Para ella, el boxeo es una excelente manera de eliminar la agresión. Dice que al practicarlo obtiene una liberación mental de toda la “basura” que llega a sus oídos y ojos durante el día.

No obstante, su entrenadora considera necesario cambiar frecuentemente el entrenamiento para que Jennifer se sienta desafiada y su cuerpo reaccione de manera positiva.

“Para mí, cambiar mi rutina de ejercicios es clave. Siempre trato de sorprender a mis músculos. En Los Ángeles, hago ejercicio en Rise Nation, que es una clase de ejercicios cardiovasculares para subir escaleras. ¡Es un gran ejercicio!”, le dijo a Well + Good en 2016.

