La actriz Jennifer Aniston fue el centro de atención cuando se dirigía al evento Emmy FYC para The Morning Show de Apple TV+ en Paramount Studios de Los Ángeles.

Fue captada por paparazzis ataviada con un espectacular vestido guinda con estampado de flores rojas. La prenda tenía una abertura en la pierna izquierda. Llevó sandalias de tacón a juego.

La estrella de 55 años de edad aumentó el glamour de su atuendo primaveral con anillos y brazaletes dorados, además de un elegante collar rojo. Sus estilistas peinaron perfectamente su cabellera rubia y llevó un maquillaje de apariencia natural.

Jennifer Aniston/ Photo © 2024 Backgrid/The Grosby Group

Sus seguidores notaron que dejó de usar un gran anillo de diamantes que había llevado por meses en la mano izquierda. El anillo era tan grande que desató rumores de compromiso después de que posó en los Premios SAG, a pesar de que nadie sabía si estaba saliendo con alguien.

Jennifer Aniston no ha presentado oficialmente a alguna pareja sentimental en los últimos cinco años. Según recopila el tabloide Daily Mail, Jennifer ha estado casada dos veces antes, la primera con Brad Pitt en 2000 antes de su separación en 2005, que se convirtió en uno de los divorcios más sonados de Hollywood.

Luego se comprometió con Justin Theroux en 2012 y se casaron tres años después, pero también se separaron en 2018. “También ha salido anteriormente con otros rostros famosos como Tate Donovan, Vince Vaughn y John Mayer”.

Una fuente dijo a UsWeekly el año pasado que Jennifer Aniston está feliz, saludable y realizada por su carrera, su familia y sus amigos. Busca prosperar personal y profesionalmente aunque no cierra la puerta al amor.

En 2022, la estrella dijo que está abierta a una relación, pero no está interesada en volver a casarse.

Aunque pareciera que Jennifer Aniston está absorbida por el trabajo, ella asegura que cada vez es más consciente del equilibrio que debe haber entre la vida personal y el trabajo.

“El trabajo es importante y me encanta mi trabajo. Me divierto mucho, trabajo duro, pero cuando tengo tiempo libre, realmente lo aprecio. No soy una adicta al trabajo. Trabajo para vivir, no vivo para trabajar”, dijo al medio Bustle y agregó que el amor incondicional de sus perros, los buenos amigos y la meditación son parte esencial de su día.

También dedica tiempo a su cuidado personal. La productora dedica al menos 90 minutos al día para ejercitarse, pero cuando está filmando algún proyecto reduce el tiempo.

Jennifer realiza actividades como yoga, spinning y box, así como ejercicios cardiovasculares. La celebridad suele rotar sus ejercicios para siempre tener un desafío.