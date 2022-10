Kanye West, fuera de la lista de multimillonarios; pierde millones tras ruptura con Adidas

Se creía intocable, pero el karma tocó a su puerta. Luego de sus arrebatos racistas en redes sociales y de los constantes ataques y amenazas a las comunidades judías, la multimillonaria asociación de Kanye West con Adidas llegó a su fin llevándose consigo gran parte de su fortuna.

“Puedo decir cosas antisemitas, y Adidas no puede dejarme”, fue una de las muchas burlas que Ye lanzó para aprovecharse de sus ataques racistas y sentirse protegido con una de las marcas de moda que le ayudó a crear su imperio de $2 mil millones de dólares.

Ahora que Adidas decidió seguir los pasos de Balenciaga de cortar sus lazos con Kanye y condenar sus acciones como lo hizo Vogue y su propia agencia de talentos, la reputación del rapero resultó no ser tan incontable… ni siquiera su fortuna.

Y es que al haber terminado su contrato, el valor de Ye se redujo a $400 millones de dólares; Forbes había estimado que su valor completo de casi $2 mil millones se debía a que la marca le había ofrecido un contrato de $1.500 millones de dólares por varios años a cambio de diseñar zapatillas deportivas bajo el sello de Yeezy.

La fortuna que le queda a West incluye dinero en efectivo, bienes raíces en California y Wyoming, parte de su catálogo de música que, según él vendieron sin su autorización, y cinco por ciento de participación en la marca de moda Skims de Kim Kardashian.

Adidas dudó en terminar el multimillonario contrato con el rapero ya que por días no se pronunció al respecto sobre los ataques antisemitas, de hecho se especuló que Adidas no quería terminar con West debido a que la marca alemana tiene vínculos con los nazis; uno de sus fundadores fue, supuestamente nazi.

La presión social en Estados Unidos y en varias partes del mundo, así como los mensajes masivos de apoyo de celebridades de Hollywood, pusieron a Adidas al borde del precipicio y no tuvo otra opción que responder en contra de su socio.

Estimaciones de Forbes y el banco de inversión Cowen, señalan que Kanye fue uno de los socios más lucrativos para la marca desde 2013 hasta hace algunas semanas, cuando los comentarios racistas se salieron de control.

Adidas recibió durante casi una década cerca del ocho por ciento de las ventas totales de los productos de Yeezy.

El mensaje de despedida de Adidas a Kanye se leyó así: “Adidas no tolera el antisemitismo y cualquier otro tipo de discurso de odio. Los comentarios y acciones recientes de Ye han sido inaceptables, odiosos y peligrosos, y violan los valores de diversidad e inclusión, respeto mutuo y equidad de la compañía”.

Agregó que la producción, pagos de productos y materiales además de los envíos a su cuenta bancaria serían detenidos al instante.

This dude Kanye is a clown. @adidas what do you think about this? He seems to imply you’re okay with antisemitism.

pic.twitter.com/iGjLnMoPGL