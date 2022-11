Katy Perry presume sus 'curvas impacto' con escotado corsé de mezclilla

La cantante Katy Perry deslumbró en la alfombra roja de los Premios CMA de la música country que se llevaron a cabo en Nashville, Tennessee.

La intérprete de Dark Horse se lució con un conjunto de mezclilla azul clara compuesto por unos pantalones ultra holgados, con un moño gigante al frente, a juego con un escotado corsé de tirantes caídos con el que presumió sus “curvas de impacto”.

El atuendo que usó Perry forma parte de la colección primavera-verano 2023 de la firma Marques’Almeida, que todavía no está disponible a la venta.

Foto: AP

La artista estadounidense completó su outfit con unas zapatillas plateadas y con una ostentosa gargantilla de diamantes.

Además, utilizó maquillaje en tonos brillantes para remarcar sus facciones y dejó caer su cabello negro azabache en ondas suaves.

A los Premios CMA también acudieron estrellas como Miranda Lambert, Elle King y Carrie Underwood.

No obstante, Katy Perry se llevó la noche al cantar sobre el escenario a dueto con Thomas Rhett, el tema Where We Started. Para esta participación, la intérprete se cambió de atuendo por un vestido de mezclilla oscura con un sombrero negro y medias de red.



Perry sigue cosechando éxitos en su carrera profesional, especialmente con la residencia de conciertos que ofrece en Las Vegas desde diciembre pasado.

Hace unas semanas se viralizó un video que mostraba a la cantante con un problema para parpadear en pleno escenario. Sin embargo, la celebridad aclaró que es tan solo un truco de fiesta de “ojos de muñeca rota”.

