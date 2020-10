Kendall Jenner deslumbra con 'bikini body' en isla 'secreta'

La modelo Kendall Jenner regresó a Los Ángeles, California, tras pasar unas paradisíacas vacaciones en una “isla secreta” para celebrar el cumpleaños 40 de su hermana, Kim Kardashian.

A través de una publicación en Instagram, publicó postales de los espectaculares paisajes del destino que visitó, pero también presumió su figura con un par de bikinis.

La modelo mejor pagada del mundo deslumbró con un bikini floreado, donde predominaron los colores amarillo, rosa, anaranjado, azul y verde. Agregó un toque tropical a su look con una flor atada a su cabellera ondulada.

Con un clip corto, lució su belleza sin maquillaje mientras bebía una piña colada. Sumó más de 8 millones de reacciones.

En otro video, contenido en la misma galería, hizo alarde de su abdomen plano ataviada con un traje de baño de estampado de leopardo. El bikini estaba atado por anillos dorados y delgados cordones. Completó su look de playa con lentes de sol y arracadas doradas.

El clan Kardashian Jenner fue criticado por vacacionar en tiempos de Covid-19 y hacerlo con derroche de dinero.

TMZ informó que cada invitado al cumpleaños de Kim Kardashian tenía su propia villa privada frente a la playa. Además, todos recibieron bolsas de regalo con productos de KKW Beauty, pijamas SKIMS, cámaras GoPro y otros elementos para su estancia en la isla.

Sobre su cumpleaños 40, Kim Kardashian escribió:

“40 y sintiéndome tan humilde y bendecida. No hay un solo día que dé por sentado, especialmente durante estos momentos en los que todos recordamos las cosas que realmente importan. Para mi cumpleaños este año, no podría encontrar una mejor manera de pasarlo que con algunas de las personas que me han ayudado a convertirme en la mujer que soy hoy”.