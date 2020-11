Kendall Jenner pasea por California en atuendo braless

Kendall Jenner es fan de vestir cómoda, pero glamurosa sin importar el lugar en donde vaya o con quien esté.

En esta ocasión, la modelo mejor pagada del mundo fue captada disfrutando de un paseo casual con su amiga Hailey Bieber por calles de Los Ángeles luciendo su figura de impacto con un look deportivo al estilo braless.

Tomó las aceras de West Hollywood como pasarela para lucirse vestida con ajustados leggings de tres cuartos y cintura alta en color negro, a juego con un crop top azul cielo de manga corta que ayudó a enmarcar sus abs de acero.

Agregó sandalias beige de diseñador que combinó con un bolso de lona.

Utilizó cubrebocas negro para cumplir con las medidas sanitarias impuestas por el gobierno californiano para detener la propagación del coronavirus; gafas solares negras rectangulares y un pequeño brazalete.

Se mostró al natural luciendo su cabello peinado en mechones lacios sobre sus hombros y con el rostro a simple vista sin maquillaje.

Junto a ella fue vista Bieber que también mostró un look sencillo, pero glamuroso con bikers cortos, un crop top de un sólo hombro, gorra de béisbol, tenis blancos y una chaqueta holgada negra.

Una de las mascotas de Kendall también se unió al paseo; iba junto a su dueña con una correa negra.

Foto: The Grosby Group

Sus recientes apariciones en público se producen después de haber sido criticada en redes sociales por su espectacular fiesta de cumpleaños celebrada en la azotea del 1 Hotel West Hollywood.

La modelo se vistió como Barb Wire de Pamela Anderson en 1996 y presumió algunos detalles en redes sociales aunque ella misma ordenó a sus invitados no publicar fotografías del festejo en internet.

“Toma todas las fotos que quieras, pero no las publiques en las redes sociales de ningún tipo”, indicó Kendall por medio de un folleto que les hizo llegar a todos sus amigos y familiares que se reunieron en el hotel.

Según los reportes, Jenner de 25 años contó con la asistencia de 100 invitados a su fiesta de disfraces sin ninguna medida sanitaria para protegerse del Covid ni cubrebocas.

Entre las reglas que rompió la celebridad se encuentra la que se prohíbe reuniones al aire libre entre personas provenientes de no más de tres hogares siempre y cuando todos usen cubrebocas y se mantengan distanciados al menos dos metros.

De acuerdo con informes de ET Online, todos los invitados y empleados del lugar tenían que mostrar una prueba de Covid-19 rápida negativa antes de ingresar a la fiesta.

Un video originalmente tomado y publicado por Kylie Jenner se hizo viral en Twitter y fue criticado por los fanáticos. En el clip se mostraba a Kendall soplando las velas de su pastel de cumpleaños.

Ok Kendall Jenner blowing out candles as a masked waiter holds her cake and tries to move out of the way was actually the scariest thing I saw on Halloween pic.twitter.com/o46ri7TJ9W