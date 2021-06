Kendall Jenner presume figura 'irreal' en México con diminuto bikini naranja

Kendall Jenner disfrutó de una escapada vacacional a las playas de Cabo San Lucas en México acompañada de su séquito de amigas, entre ellas Hailey Bieber.

La modelo de 25 años fue captada por los paparazzis, mientras tomaba fotos dentro de un jacuzzi, haciendo alarde de su figura de impacto apenas cubierta con un diminuto atuendo naranja digno del verano.

El look constó de un traje de baño de dos piezas, con sostén de triángulo, cuello halter y lazos atados por el frente, a juego con un bikini de cintura alta.

Añadió glamour con múltiples collares, brazaletes naranjas y pequeños pendientes.

Presumió su belleza al natural al no llevar maquillaje sobre el rostro y mostrar sus mechones oscuros húmedos sobre la espalda.

Mientras ella tomaba fotos con su celular, sus amigas se divertían dentro del jacuzzi, incluso algunas de ellas se despojaron de sus trajes de baño para broncearse en su totalidad.

Más tarde ese día, la modelo y sus amigas salieron de paseo en yate y estuvieron explorando la playa.

Su escapada vacacional, misma que presumió en sus redes sociales desde que llegó, fue organizada por ella después de haber celebrado su primer aniversario de novios con la estrella de la NBA, Devin Booker.

En sus respectivas cuentas de Instagram, la pareja compartió imágenes juntos para celebrar su noviazgo; en una de ellas Devin escribió “365”, haciendo referencia al número de días en los que han estado juntos.

Por su parte, Kendall compartió varias fotos de ambos felices divirtiéndose en su cocina y acurrucados en un asiento de avión.

Lo anterior llegó en medio de declaraciones hechas para el podcast The Daily Dish de Bravo por el productor de Keeping Up With The Kardashians, Farnaz Farjam, en las que reveló detalles de los noviazgos de Kendall y sus participaciones en el programa.

Según Farjam, Kendall no dejó que ninguno de sus novios apareciera en el reality show debido a que ella deseaba tener al menos un año de relación con alguien.

“Kendall siempre ha tenido esta regla: sentía que tenía que estar con alguien durante al menos un año antes de permitirle ser parte del programa, porque no siempre sabe cuáles son las intenciones de la gente”, dijo.

“Así que es por eso que mantuvimos su vida personal al margen, sólo porque tenía una regla”.

Las celebridades han estado juntos durante este último año; comenzaron a levantar los rumores de su relación cuando fueron captados realizando un viaje en carretera desde Los Ángeles, hasta Sedona, Arizona, donde el jugador de los Phoenix Suns vive.Previo a su viaje, habían sido vistos en citas románticas y salidas con sus amigos.

