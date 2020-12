Khloé Kardashian luce 'abs de infarto' con look deportivo en Instagram

La empresaria Khloé Kardashian compartió con sus seguidores de Instagram los nuevos atuendos deportivos de su marca de ropa Good American.

La hermana menor de Kim Kardashian posó para una sesión de fotos con un outfit totalmente rosa, compuesto por unos leggings de tiro alto y un crop top deportivo, de escote redondo, con el que lució sus "abs de infarto".

El top tiene un costo de 35 dólares (700 MX) y los leggings 49 dólares (980 MXN) en la tienda en línea de Good American.

Khloé, de 36 años, combinó su look con una chaqueta de 129 dólares (2,980 MXN), de color palo de rosa.

Además, la conductora portó una gargantilla plateada con el nombre de su hija True, lo que combinó a la perfección con la sombra brillante que usó en los párpados.

Entre los nuevos modelos de Good Essentials, Khoé Kardashian también presumió unos shorts estilo biker, ajustados a sus piernas tonificadas, y unos botines marrones mientras posaba en una cancha de basquetbol.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians lanzó su colección justo después de confirmar que la tradicional fiesta navideña de su familia se canceló. A través de Twitter, una usuaria preguntó si el evento seguía en pie.

"Los casos de Covid se están saliendo de control en California, Así que decidimos no hacer la fiesta de víspera de Navidad este año. Es la primera vez que no tendremos una fiesta de Navidad desde 1978, creo. La salud y la seguridad son los primero. Tomar la pandemia con seriedad es imprescindible", respondió Khloé.

