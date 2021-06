Khloé Kardashian revela qué cirugía se realizó en el rostro

La modelo Khloé Kardashian habló sobre sus cirugías y sobre las inseguridades sobre su imagen corporal en el programa especial de Keeping Up with the Kardashians, conducido por Andy Cohen.

La hermana menor de Kim Kardashian respondió a las preguntas de Cohen luego de más de una década de críticas por su físico y por las cirugías que se ha realizado.

"Todo el mundo dice 'oh dios mío, se ha hecho su tercer trasplante de rostro, pero sólo me he hecho una operación de nariz", respondió Khloé a la pregunta del conductor.

Además de una sola cirugía en la nariz, la conductora dijo que también se ha aplicado algunas inyecciones, pero no de botox, ya que su cuerpo no respondió bien a la sustancia.

"Todos se enojan porque no hablo de eso, pero nadie me lo había preguntado, Eres la primera persona que me ha cuestionado sobre mi nariz", respondió la socialité a Andy Cohen.

En la reunión de Keeping Up with the Kardashians, Khloé contó que se sentía muy segura de sí misma antes del inicio del reality show y su despegue en el mundo del entretenimiento. La socialité afirma que usaba los vestidos de su hermana Kim aunque no le quedaban bien por no ser su talla.

Sin embargo, luego del éxito del programa, la menor de las tres hermanas se volvió el blanco de las críticas. "Me volví insegura porque todos los demás me lo decían", contó en entrevista con Andy Cohen.

La empresaria afirmó que impactó en su autoestima los comentarios en los blogs de Perez Hilton y otros críticos de la época.

Además, Khloé Kardashian dijo que en las primeras sesiones de fotos con sus hermanas Kim y Kourtney, ella sentía que la trataban diferente y recibía menos ropa para seleccionar y modelar.

La modelo ha tenido una transformación física desde los primeros capítulos del reality familiar. Aparte de pasar por diferentes tonalidades de cabello, la modelo bajó de peso gracias a intensas rutinas de ejercicio. Cirujanos plásticos creen que Khloé probablemente también se ha realizado varias rinoplastias, retiro de grasa en las mejillas y operaciones para afilar el mentón.

