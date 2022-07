Khloé y Kim Kardashian impactan con bikinis plateados casi 'imposibles' de llevar

Kim Kardashian lanzó una nueva colección de trajes de baño en color plateado y es la nueva sensación del verano.

La empresaria sabe que nadie puede promocionarlos mejor que ella y usó algunos modelos durante su viaje más reciente a las Islas Turcas & Caicos, donde celebró el cumpleaños 38 de su hermana Khloe Kardashian.

Las hermanas fueron captadas por paparazzis mientras paseaban por la isla. Con los colores turquesa del mar como fondo, Khloé Kardashian impactó al lucir un traje de baño metálico de tiro alto que dejó su cadera al descubierto y acentuó su cintura.

Completó el look con lentes de sol de armazón blanco, cadenas de oro en el cuello y en el tobillo, aretes de aro; además de una manicura alucinante.

Foto: Grosby Group

Por su parte, Kim Kardashian sorprendió con un diminuto bikini casi imposible de llevar. El tiro alto añadió un toque retro y canalizó a Barbarella, ícono de los 70.

Las hermanas también encendieron Instagram al publicar un post donde ambas se lucen con bikinis negros.

La fundadora de SKIMS causó revuelo hace algunas semanas al confesar que perdió 7 kilos para entrar en el vestido de Marilyn Monroe que usó para la Gala del Met.

Sus críticos señalaron que con esas declaraciones avala métodos poco saludables para bajar de peso y no ayuda en nada a las chicas que padecen trastornos alimenticios y ahora normalizarán bajar tantos kilos para ajustarse a una talla.

Kim Kardashian contestó a las críticas diciendo que no ve esos mismos señalamientos cuando un actor baja de peso para interpretar un papel y que incluso se les llama “genios”. Además, insistió en que trabajó con un nutricionista para alcanzar su objetivo.

En The Today Show declaró: “No estoy tratando de perder más peso, pero tengo más energía que nunca. Corté tanta azúcar. Estaba comiendo mucha comida chatarra. Ni siquiera me di cuenta. Un montón de alimentos fritos. Y cambié por completo mi estilo de vida”.

Lo que sí admitió Kim Kardashian fue que tiene bótox en la frente y que no le gusta tener manos arrugadas. “Estoy en paz con no ser perfecta y no era así antes, odio mis manos, están arrugadas, pero ahora mi salud es más importante que cualquier otra cosa”, dijo a Allure.

