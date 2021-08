Kim Kardashian conquista Instagram con 'throwback' en la piscina

Kim Kardashian abrió el baúl de los recuerdos para desempolvar dos nostálgicas fotografías de su juventud, antes de convertirse en una de las celebridades más exitosas de Hollywood en la actualidad.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria de 40 años compartió un par de imágenes en las que se muestra joven y al natural disfrutando de un día de piscina.

De acuerdo con el pie de foto, ambas instantáneas fueron tomadas en 2001, cuando tenía cerca de 20 años, “Little K. 2001”. Su hermana Khloé escribió que se trató de unas vacaciones en Cabo.

En la primera foto, Kim aparece sonriendo ataviada con un traje de baño, se muestra sin maquillaje y con su cabello natural recogido en un moño con mechones alborotados por el aire.

De fondo se aprecia idílicos paisajes del mar fundiéndose con una piscina infinita.

En la segunda imagen, Kim se encuentra en medio de una piscina, ataviada con el top de un traje de baño tejido en tonos marrones.

Tiene su cabello peinado hacia atrás por la humedad, mientras que su cara se ve sin rastro de maquillaje.

Recientemente la millonaria llamó la atención mediática y recibió severas críticas por parte de sus seguidores en redes sociales por su supuesta agorafobia, la cual se trata de la fobia a salir de casa bastante común en estos tiempos de pandemia.

En un clip de promoción de los últimos episodios de Keeping Up With the Kardashians, Kim aparece hablando con su hermana Khloé sobre la ansiedad que le da dejar su mansión de $60 millones de dólares en Hidden Hills en medio de la pandemia por covid-19 y las restricciones sanitarias.

Después de que se revelara el video, los fanáticos de la celebridad la criticaron por estas declaraciones cuando burló las restricciones sanitarias y la cuarentena numerosas veces, incluso hizo reuniones y viajó a Tahití con más de 50 personas para celebrar su cumpleaños número 40.

“Siento como si tuviera agorafobia, definitivamente, después del robo en París. Definitivamente me quedaría adentro, odiaba salir, no quería que nadie supiera dónde estaba o que me vieran. Simplemente tenía tanta ansiedad”, le dice Kim a Khloé.

Los fanáticos recurrieron a las redes a decir que Kim y su familia vivieron la cuarentena de forma "privilegiada" por lo que no había motivo para que Kim diera esas declaraciones.

Señalaron que ella y su familia hicieron una fiesta en julio pasado para su abuela MJ, también que Kim estuvo viajando a Wyoming para encontrarse con Kanye West y ella y su familia rompieron las reglas de viajes esenciales al ir a Tahití por su cumpleaños 40.

MA

