Kim Kardashian desborda 'Instagram' con bikini púrpura ‘imposible’

La empresaria Kim Kardashian desbordó las reacciones en Instagram al compartir una fotografía en bikini durante una escapada a Palm Springs, California.

La protagonista de Keeping Up With The Kardashians posó de pie sobre el pasto ataviada con su bikini púrpura más pequeño, casi imposible de llevar.

Dejó a la vista su figura torneada y pequeña cintura y sumó más de 2 millones de reacciones en tan sólo dos horas. “Buenos días, Palm Springs”, escribió como descripción del post que tenía de fondo un paisaje con montañas.

Las fotografías de Kim Kardashian salen a la luz luego de que se diera a conocer que su expareja, Kanye West, la está ayudando a cambiar el nombre de su marca de maquillaje KKW Beauty.

“Kanye, de 44 años, ayudó a Kim a pensar en el nuevo nombre de su marca de maquillaje”, dijo una fuente al medio Page Six.

Según el informante, la decisión no tiene nada que ver con quitar la “W” del apellido West, pues ella aún no cambia su nombre legal y aún es Kim Kardashian West.

Kim Kardashian y Kanye West se divorciaron luego de que él se postulara a la presidencia de Estados Unidos en 2020 y revelara que padece trastorno bipolar.

Su decisión de hablarlo abiertamente responde al estigma y discriminación que hay sobre las personas que lo padecen.

“Me alegro de haber experimentado esa situación porque ahora puedo empezar a hacer algo al respecto para cambiarla. Cuando te encuentras en ese estado, necesitas tener a tu lado a alguien en quien puedas confiar. Es cruel y primitivo que se actúe de esa manera con los enfermos”, dijo a medios.

Tras la separación de Kim Kardashian, el rapero mantiene una relación con la modelo rusa Irina Shayk. Fueron vistos hace unas semanas en Provenza, Francia.

Mientras tanto, Kim Kardashian hace gala de sus viajes por el mundo. Recientemente viajó a Roma y deslumbró con vestido de encaje, cuero y corsés que resaltaron su figura. Mira las fotos en la galería superior.