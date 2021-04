Kim Kardashian deslumbra en Instagram con minivestido de cuero

Kim Kardashian se dirigió a su cuenta de Instagram para publicar una serie de fotografías de sí misma luciendo un diminuto atuendo de cuero.

Se trató de un carrete de imágenes tomadas durante una salida nocturna con sus amigos, incluidos Jonathan Cheban y Stephanie Shepherd, tomado en su última visita a Miami, Florida.

La celebridad de 40 años se lució ataviada con un minivestido peekaboo verde limón confeccionado en cuero.

El vestido contó con un revelador escote sobre el pecho unido con un cuello halter y espalda descubierta, estuvo complementado con un cinturón que resaltó su figura de reloj de arena y una atrevida abertura en la pierna izquierda.

Combinó el look con un par de sandalias de tacón con correas que llegaban hasta la rodilla firmadas por Rene Caovilla.

Presumió su larga cabellera con extensiones peinadas en mechones lacios, con raya en medio.

Por su parte, mantuvo su rostro definido con maquillaje bronceado, labios nude, el característico contouring, blush color canela, un cat eye negro, pestañas con rímel y párpados ahumados.

Durante su salida nocturna, Kim se reunió con otras celebridades, incluidos David y Victoria Beckham, Dave Grutman y Pharrell Williams.

“De vuelta como si nunca nos hubiéramos ido”, escribió la empresaria en el pie de foto.

Sus recientes actividades en redes sociales se producen en medio de los rumores que aseguran que está saliendo con Van Jones, reportero de CNN, en medio del proceso de divorcio de Kanye West.

Si bien ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, se sabe que ambas personalidades son buenos amigos desde hace años y que han estado en contínuo contacto por la participación de ella en la organización #cut50 donde está llevando a la práctica sus estudios en derecho.

Los rumores han levantado polémica en redes sociales con algunos usuarios acusando a la estrella de Keeping Up With the Kardashians de utilizar a Van Jones para avanzar con su carrera como abogada.

“La gente verá a Kim usando a Kanye para avanzar en el mundo de la moda y usando a Van Jones para ayudarla a avanzar en su próxima carrera en el campo de la ley”, dijo una fan en Twitter.

