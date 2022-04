Kim Kardashian impacta con figura casi 'irreal' al usar vestido de látex

La socialité Kim Kardashian se reafirmó como la reina de los reality shows durante la noche del jueves al asistir a la premiere de The Kardashians, el programa que retratará su vida y la de sus hermanas, pero que ahora se transmitirá por Hulu.

Kardashian, de 41 años, presumió una figura casi irreal al usar un vestido plateado de látex ajustado a su silueta de reloj de arena.

La prenda diseñada por la casa Thierry Mugler tenía una abertura en la pierna izquierda que aumentó el glamour. Los estilistas de Kim Kardashian completaron su look con pulseras y una gargantilla en color plata. Peinaron su cabellera en un moño alto con flequillo dividido al frente.

Cubrió su rostro con su característico maquillaje contouring. Llevó labial nude y amplias pestañas negras.

Foto: SIPA vía Grosby Group

Por la alfombra Goya Studios también desfilaron sus hermanas Kourtney, Khloé, Kylie con vestido blanco de Coperni; así como su madre Kris Jenner con un vestido rosa de Valentino.

Pete Davidson apoyó a su novia Kim Kardashian en el estreno de la serie de Hulu, The Kardashians. La pareja llegó muy sonriente y de la mano, pero finalmente Kim desfiló sola por la alfombra.

A pesar de estar separados por momentos, cuando estaban juntos no ocultaron su amor frente a las cámaras. Davidson, de 28 años, usó una camiseta blanca con un traje negro y tenis a juego.

Kim Kardashian dijo a la revista Variety que aún no filma con Pete Davidson para el reality show, pero que no se opone a que aparezca en la siguiente temporada.

“No me opongo. Simplemente no es lo que hace. Pero si hubiera un evento y él estuviera allí, no le diría a las cámaras que se fueran. Creo que podría filmar algo realmente emocionante, pero no sería para esta temporada”, dijo.