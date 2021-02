Kim Kardashian luce diminuta cintura con traje de baño en el mar

Kim Kardashian se dirigió a sus redes sociales para consentir a sus seguidores con una postal en la que aparece a la orilla del mar haciendo alarde de su figura de impacto.

La empresaria de 40 años presumió su diminuta cintura y curvas de impacto con un sostén marrón de triángulo y cuello halter que combinó con un ajustado short de cintura alta en color terracota.

Combinó el look playero con múltiples collares de oro, pendientes a juego y gafas solares rectangulares de diseñador.

Mostró su rostro con una apariencia natural, mientras que su cabello se lució peinado sobre la espalda en mechones lacio y raya en medio.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians posó a la orilla del mar, con la puesta de sol detrás de ella; puso una mano sobre la cabeza, mientras que la otra la posó en una sombrilla de jardín color beige.

“Buenos días”, escribió la celebridad en el pie de foto con cerca de 1 millón de likes obtenidos al instante.

Su reciente publicación en Instagram sucede después de haber sido vista en Los Ángeles disfrutando de una noche de chicas con sus amigas, incluida su hermana Kourtney, como soltera y sin su anillo de bodas.

Kardashian fue captada por los paparazzis destilando belleza y sensualidad con ajustado vestido verde limón semitransparente a las afueras del hotspot Matsuhisa de Beverly Hills.

Se lució sobre un par de sandalias de tacones verde de The Attico y múltiples prendas de joyería.

La líder de Skims y KKW Beauty ha estado bajo el escrutinio mediático tras haber hecho oficial su divorcio de Kanye West tras casi siete años de matrimonio.

Fue la semana pasada que se dio a conocer que la empresaria había presentado la demanda de separación legal en el Tribunal Superior de California, con el respaldo de su famosa abogada, Laura Wasser, quien también la divorció de Kris Humphries.

Según los reportes, la expareja busca compartir la custodia de sus cuatro hijos equilibradamente, así como negociar su acuerdo prenupcial.

Después de que se revelara el divorcio, una fuente le dijo a The Sun que Kanye le había comprado varias joyas a Kim como muestra de reconciliación y un esfuerzo para solucionar su crisis matrimonial, pero ante el inminente divorcio, el rapero intentó venderlas.

“En las últimas dos semanas, Kanye intentó vender joyas que había comprado para Kim a al menos dos joyeros importantes. Kanye dijo recientemente: ‘Ya no quiero estar conectado con la marca Kardashian’, pero estaba tan desgarrado porque todavía ama mucho a Kim”.

Las joyas incluyen diamantes Lorraine Schwwartz de $1 millón de dólares como regalo para North, su anillo de compromiso de 15 quilates por un valor de $3 millones, dos brazaletes Cartier y un collar vintage con placa de oro también Cartier.

Hasta el momento las prendas continúan bajo la propiedad del rapero que todavía busca un comprador.

Mira las mejores fotos de Kim en la galería.

MA

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí