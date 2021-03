Kim Kardashian luce silueta ‘curvy’ con ropa interior en Instagram

La socialité Kim Kardashian compartió con sus seguidores de Instagram una serie de fotografías que se tomó con las prendas de felpa de su marca de ropa interior Skims.

Kardashian, de 40 años, utilizó una pantaleta en tono nude, ajustada a su cadera, y un bralette de escote redondo, del mismo color, con lo que hizo alarde de su silueta curvy y su abdomen tonificado.

La empresaria combinó su ropa interior en tono nude, con una bata marrón, mientras estaba rodeada de espejos y batas blancas.



Para la serie de fotografías, Kim peinó su cabello negro con una impecable trenza, lo que resaltó su rostro maquillado con su clásico estilo contouring y labial en color rosa claro.

En las siguientes imágenes, la modelo posó mientras miraba su reflejo en un espejo, sobre una silla y mientras miraba algunas de las prendas de su vestidor mientras también usaba unos leggings de felpa.

Kim Kardashian está en proceso de divorcio del rapero Kanye West, padre de sus cuatro hijos. El proceso no ha sido sencillo, pero toda su familia se mantiene a su lado en cada momento.

En una entrevista, Kris Jenner, la matriarca de la familia, comentó que la separación de su hija será complicada, especialmente por los niños del matrimonio West Kardashian. Jenner aseguró que lo único que quiere es que todos sean felices en la familia y que estén bien.

Al ser cuestionada sobre si la separación podrá verse en la temporada final de Keeping Up with the Kardashians, Kris dijo que todavía no está decidido, ya que todavía están con los últimos toques de los últimos episodios.

La empresaria solicitó el divorcio oficialmente en febrero y pidió la custodia compartida de sus cuatro hijos: North, Chicago, Saint y Psalm. Además, Kim planea quedarse en la mansión de Hidden Hills.

