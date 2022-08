Kim Kardashian luce su silueta con minivestido y look al estilo Barbie

La empresaria Kim Kardashian presumió a sus seguidores de Instagram un look con el que lució como toda una muñeca Barbie.

La modelo cautivó con un un minivestido de tela de camuflaje rosa, con escote asimétrico, completamente ajustado a su silueta curvilínea, y un corte con el que lució sus piernas tonificadas.

Kardashian afirmó que el diseño que usó es una creación de la firma Balenciaga, pero la prenda no está disponible en su tienda en línea.

La socialité de 41 años de edad complementó su look de Barbie con un diminuto bolso negro y unas zapatillas en tono nude.

Además, peinó su cabello rubio platinado en un chongo alto con un fleco al frente que enmarcaba su rostro maquillado al estilo contouring.

Kim Kardashian se tomó varias selfies con el atuendo en el vestidor de su lujosa mansión, ubicada en Hidden Hills, California, y que tiene un valor de más de 60 millones de dólares.

La empresaria tiene una jugosa fortuna de aproximadamente 1.8 mil millones de dólares, principalmente gracias a sus realitys en televisión, como modelo y a sus marcas de ropa, cosméticos, perfumes, fajas y hasta por sus publicaciones en Instagram.

