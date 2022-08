Kim Kardashian posa en sesión con pequeño bikini bandeau neón

Kim Kardashian presumió su figura curvilínea ataviada con diminutas prendas de traje de baño durante una sesión fotográfica para promocionar su reciente colección de SKIMS.

La cuenta de Instagram de la marca de moda compartió una fotografía de la empresaria luciendo el diseño neón de Dipped Fits Everybody, uno de los recién lanzados en su sitio web. Kim posó frente a la cámara recostada de lado haciendo alarde de su vientre plano y tonificadas curvas.

Vistió un top bandeau de escote recto a jeugo con un bikini thong de corte bajo; ambas prendas destacaron su trabajada figura y evidente pérdida de peso de casi 10 kilos.

La empresaria omitió el uso de cualquier accesorio que pudiera robarle atención a su diminuto outfit.

Su rostro se mostró definido con maquillaje bronceado, sombras ahumadas en los párpados, blush rosado y labial nude, mientras que su cabello rubio platinado se mostró peinado con raya en medio y mechones completamente lacios.

“Recién llegado: Nuevo Fits Everybody. ¡Los básicos que se moldean a tu cuerpo con los que estás obsesionado acaban de llegar en cuatro tonos brillantes! No te pierdas estos colores de edición limitada, no durarán mucho”, se lee bajo la publicación.

Kim se ha mantenido ocupada en las últimas semanas trabajando en sus múltiples negocios, desde su colección de ropa femenina, trajes de baño, sus colecciones de cosméticos, hasta una reciente colaboración con Beats y Dre en el que la empresaria lanzó una colección de audífonos bajo su concepto minimalista y moderno, en varios tonos nude.

En su cuenta de Instagram compartió algunos detalles de la sesión fotográfica que rodó para la campaña publicitaria e invitó a sus fanáticos a comprar los audífonos que ella misma diseñó.

Asimismo ha estado enfrentando la atención mediática por su rompimiento con Pete Davidson y las burlas de su exmarido, Kanye West, en las cuales hace alusión a que el comediante murió.

Una fuente le dijo a Page Six que tras haber terminado su relación de nueve meses y los constantes ataques del rapero, Pete Davison buscó ayuda profesional para superar sus traumas.

“Kim apoyó mucho que Pete fuera a terapia [psicológica]”, dijo el insider al medio.

Desde que su relación inició, Kanye West se encargó de acosar al comediante, de 28 años, y a amenazar con mensajes en redes sociales, Incluso Instagram sancionó a West por publicaciones que incitaban al odio.

Recientemente volvió a atacarlo compartiendo un periódico falso que decía en la portada que “Sekete murió a los 28 años”. Sekete fue el apodo que Kanye le puso a Pete en el video Eazy donde sugirió decapitarlo y enterrarlo.

“Kanye fue muy perjudicial. Estaba publicando cosas negativas, ahora agrega miles y miles de comentarios. Alguien tiene que trabajar contigo para lidiar con algo así”, dijo la fuente.

Durante los numerosos y violentos ataques a Davidson, los fanáticos del rapero también enviaron amenazas de muerte al comediante empeorando su salud mental.

Tras regresar de unas vacaciones en el Caribe con Kim, se reportó que Pete había multiplicado su cuerpo de seguridad porque temía que los fanáticos cuimplieran con sus amenazas de muerte.

Pete y Kim se separaron debido a sus múltiples ocupaciones laborales y vida personal, aunque se mantienen en buenos términos y se dice que Kardashian desea ser siempre su amiga porque aún piensa que “es el chico más agradable y dulce del mundo”.