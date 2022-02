Kim Kardashian presume su silueta curvilínea en sesión con ropa interior rosa

La empresaria Kim Kardashian promocionó en su cuenta de Instagram los nuevos modelos de ropa interior y pijamas, de la línea de San Valentín de su marca Skims.

La socialité de 41 años posó en una sesión de fotos con unas pantaletas a la cintura, en color rosa fuerte, y un top de manga corta a juego con el que presumió su abdomen plano y tonificado.

El conjunto de ropa interior que usó se vende en la tienda en línea de la marca Skims por 52 dólares, lo que equivale a mil 70 pesos mexicanos.

Kim maquilló su rostro con tonalidades rosadas, mientras su cabello negro caía con un lacio perfecto sobre su espalda.

La modelo también presumió su figura curvilínea con dos pijamas en rosa satinado. La primera estaba conformada por unos microshorts y un crop top, mientras el segundo conjunto contaba con unos pantalones y un top de escote pronunciado y tirantes delgados.

Kim Kardashian lanzó los nuevos conjuntos de Skims luego de que se reveló que el valor de su marca se duplicó a 3.2 mil millones de dólares en menos de un año.

Gracias a este aumento, también incrementó el valor estimado de su fortuna a más de 1.8 mil millones de dólares. La estrella de Keeping Up with the Kardashians también es propietaria de la marca KKW Beauty y cuenta con jugosos contratos por programas de televisión y campañas publicitarias.

La socialité acaba de protagonizar una campaña para la marca de lujo Balenciaga, con ropa ajustada, costosos abrigos, botas puntiagudas y minibolsos de diferentes colores.

Kim también comenzó hace poco un noviazgo con Pete Davidson, comediante del programa Saturday Night Live. Según medios estadounidenses, el actor ya está en búsqueda de una casa en Los Ángeles para estar más cerca de la empresaria.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Kim Kardashian.

