Kim Kardashian presume sus curvas con bikini metálico en la playa

La empresaria Kim Kardashian protagonizó una sesión de fotos en traje de baño para su marca Skims, en compañía de las modelos Natalie Halcro y Olivia Pierson.

La socialité posó ante la cámara con un diminuto bikini metálico, con pantaletas de cordones delgados atados a la cadera y un top triangular, de escote pronunciado, con el que presumió sus “curvas de impacto”.

El atuendo forma parte de la línea de trajes de baño en tonalidades metálicas que próximamente lanzará la magnate, aunque todavía no hay una fecha determinada.



Foto: Grosby Group

Kardashian, de 41 años, se encontraba descalza sobre la arena de la playa en la que se realizó la sesión. únicamente completó el look playero con unas gafas con lentes de espejo.

Además, la influencer con más de 283 millones de seguidores en Instagram maquilló su rostro con tonos marrones y dejó que su largo cabello negro suelto para que se luciera con el viento.

En la sesión, Olivia Pierson posó con un traje de baño conformado por unas pantaletas grises a la cintura y un top gris claro que cubría su torso y sus brazos.Por su parte, Natalie Halcro usó un bañador de manga larga y escote de cierre abierto.

Al igual que Kim Kardashian, sus dos compañeras para la campaña de Skims también usaron lentes de sol.

Las arriesgadas imágenes salen a la luz luego de que la estrella de Keeping Up with the Kardashians fue captada al llegar, junto a su novio Pete Davidson, a una cena en la lujosa residencia en California de Jeff Bezos, el fundador de Amazon.

La relación de la modelo con el comediante parece marchar bien luego de su viaje de ensueño a Bahamas. Sin embargo, su exesposo Kanye West alega que el noviazgo es completamente falso y Kim sólo quiere provocar su enojo.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Kim Kardashian.

¿Planeas viajar a Estados Unidos o Canadá? Encuentra aquí la información que necesitas sobre visas, destinos, estilo de vida y más . Regístrate a nuestro Newsletter

p