Kim Kardashian se luce en pantalón de cuero y top descubierto

Kim Kardashian fue captada por los paparazzis destilando glamour y belleza durante una salida nocturna por calles de Los Ángeles.

La celebridad de 40 años fue fotografiada bajando de su lujosa camioneta ataviada en un ajustado y revelador atuendo rojo con negro.

Lució sus curvas en un pantalón de cuero de cintura alta, a juego con un top de tipo peekaboo con escote profundo y paneles descubiertos por debajo de los brazos y en los costados. El diseño contó con cuello de solapa y botones dorados.

Añadió un par de botines de tacón de aguja negro y un cubrebocas negro que se puso una vez que bajó de su vehículo.

Su cabello tomó su propio protagonismo al ir en mechones ondulados sobre los hombros, con raya en medio; su rostro se mostró con el característico contouring, labial nude, blush rosado, rímel negro en las pestañas y ligeras sombras en los párpados.

Foto: The Grosby Group

Kim Kardashian llamó la atención de los paparazzis por no haber utilizado su anillo de bodas, el cual había estado utilizando todavía en las recientes sesiones fotográficas que realizó para promocionar sus lanzamientos de Skims y KKW Beauty.

Esto avivó los rumores que aseguran que su divorcio de Kanye West es inminente.

Si bien las fotografías promocionales fueron reveladas recientemente, se desconoce cuándo fueron tomadas, aunque se especula que fue antes de su separación hace más de un mes.

Al parecer, Kim celebró el Día de San Valentín en compañía de sus hijos ya que supuestamente no quiere tener ningún tipo de contacto con Kanye.

“Tiene planeada una celebración de San Valentín con sus hijos y su familia. A ella le gusta que sea especial para los niños. Ella no tiene ningún contacto con Kanye”, dijo una fuente le dijo a People antes de las celebraciones.



Según Page Six, el rapero fue visto sacando algunas de sus pertenencias de la mansión de Kim en Los Ángeles, entre ellas un cargamento de casi 500 pares de zapatos.

Fue también este portal el que reveló que la última temporada de Keeping Up With The Kardashians se enfocará en la relación de la controversial pareja y en su separación.

Una fuente cercana a la familia le reveló a Page Six que “Las Kardashians tienen la intención de salir con una explosión. Filmaron a Kim hablando de sus problemas matrimoniales. Pero todos los involucrados tienen un acuerdo de no divulgación, porque al final no se proyectará hasta más tarde en 2021”.

Dicho reality show saldrá del aire tras 20 temporadas a través de E! para mudarse bajo una nueva faceta aún no detallada a la plataforma Hulu.

