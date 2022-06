Kourtney Kardashian arrasa con minivestido rojo en sesión con Travis Barker

Kourtney Kardashian y Travis Barker dejaron claro que son la pareja del momento al protagonizar una sesión de fotos sugerentes para la campaña de una marca de pollo frito vegano llamada Daring Foods.

La socialité brilló al posar sobre una mesa ataviada con un ajustado minivestido rojo de cuero. La prenda tenía estampado de serpiente con toques en color negro. Los arneses y estoperoles dieron un giro a su estilo.

Travis Barker, de 46 años, llevó un saco negro decorado en los laterales con decenas de seguros dorados que combinó con una pesada cadena de oro.

En la fotografía, Travis le da de comer pasta a Kourtney en la boca mientras la mira fijamente. En otra captura, comen pollo frito en la parte trasera de una limusina. La sesión de fotos fue capturada por la fotógrafa de moda Ellen Von Unwerth en el Chateau Marmont en West Hollywood.

Foto: Grosby Group

Sobre su disposición para realizar esta campaña, Kourtney Kardashian, de 43 años, dijo que desde hace 13 años inició un camino para velar por su salud y bienestar. “Lo que me ha hecho muy consciente de lo que pongo en mi cuerpo y en el de mis hijos. No soy completamente vegana, pero Travis me ha ayudado a mantener una dieta basada principalmente en plantas, lo cual es mucho más fácil con Daring”, dijo.

El baterista de Blink-182 dijo que no ha comido carne desde que tenía 13 años. “Cuando me volví completamente vegano hace 15 años, las opciones eran básicamente vegetales puros, así que estoy emocionado de ver más opciones a base de plantas en los menús, por eso invertí en Crossroads Kitchen y Monty's y es el porqué esta asociación con Daring se sintió tan bien para Kourt y para mí”.

Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron en Portofino, Italia, en la finca de Dolce & Gabbana el mes pasado. La boda reunió al clan Kardashian y a celebridades como Megan Fox.

Antes, se habían divertido al celebrar una boda en Las Vegas y una ceremonia legal en Santa Bárbara.

Kourtney Kardashian y Travis Barker quieren tener un bebé

Kourtney Kardashian y Travis Barker están intentando tener un hijo. La empresaria dijo en The Kardashians que estaba comiendo huevos de codorniz para “ayudar en el proceso”. “Los huevos de codorniz supuestamente son útiles cuando se trata de tener un bebé, sin embargo, no está segura de si eso está documentado.

La pareja también está en una “limpieza de Panchakarma” que consiste en eliminar todas las toxinas que están en lo profundo de su tejido para –supuestamente– tener óvulos de mejor calidad.