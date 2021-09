Kourtney Kardashian 'enciende' Instagram con revelador traje de baño

Kourtney Kardasian consintió a sus millones de seguidores en redes sociales con fotografías de sí misma en las que hizo alarde de su figura de impacto ataviada con un revelador traje de baño.

La empresaria de 42 años recurrió a Instagram para publicar un carrete de tres imágenes en las que se muestra presumiendo sus trabajadas curvas con un traje de baño de tipo bodysuit en color naranja, el cual contó con paneles descubiertos en los costados del torso y corte alto en el área del bikini.

El diseño, perteneciente a la reciente colección de Kylie Swim, contó con un sostén de tipo push up y finos tirantes.

Kourtney lució su belleza sin maquillaje, sólo con su cabellera corta alborotada hacia atrás bajo un aspecto húmedo.

En cuanto a accesorios, Kardashian sólo utilizó pequeños pendientes y una pulsera negra.

Posó para la cámara en la orilla de la lujosa piscina de la casa de su madre en Palm Springs, de fondo, la empresaria tomó una piscina de estilo infinito con un verde jardín, cielo brillante y un paisaje natural de las montañas.

Si bien la familia Kardashian Jenner suele causar polémica por retocar las fotos que comparten en redes, parece ser que estas fotos son originales y sin filtros.

En los comentarios la celebridad recibió muchos comentarios positivos de sus fanáticos quienes celebraron que mostrara su “cuerpo real” y sin retoques.

“Ella parece tan segura y pura consigo misma ahora”, “Eres mi favorita porque eres real. No veo a ninguna de los otros miembros de la familia publicando fotos tan crudas”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron. Incluso hubo quien la felicitó por promover tipos de cuerpos que ayudan a no crear vergüenza.

De todo el clan, Kourtney es la que más promueve los cuerpos reales y la más abierta a mostrar su figura sin filtros.

En una entrevista con GQ México, la líder de Poosh dijo que no tomaba mucho en cuenta los comentarios negativos sobre su figura. “Hay momentos en los que me importa lo que dice la gente y otros en los que no me importa en absoluto. Tengo que practicar constantemente la confianza en mí misma y en recordarme a mí misma que los comentarios negativos provienen de personas que realmente no me conocen y no están en mi situación”.

También dijo que apoya los movimientos sobre la positividad corporal señalando que con esto las mujeres se han “vuelto más fuertes y poderosas”.

Hace unos días la estrella de Keeping Up With The Kardashians enfrentó a los críticos de redes sociales que especularon sobre que estaba embarazada debido a que en las fotos se le nota más estómago que antes.

“Soy una mujer con cuerpo”, contestó los mensajes de sus seguidores.

Las especulaciones comenzaron en mayo pasado, cuando fue captada numerosas veces con Travis Baker en público y luego de algunos posteos que hizo en Instagram en donde dejó ver que aumentó de peso.

Mira las mejores fotos de Kourtney en la galería.

MA

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí