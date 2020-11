Kourtney Kardashian presume 'abs de acero' con diminuto bikini nude

Kourtney Kardashian sabe cómo conservar su figura de impacto a los 41 años y cómo causar sensación con él a través de redes sociales apenas cubierto con diminutas prendas.

Esta ocasión, la empresaria recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotografías de sí misma modelando un pequeño traje de baño de dos piezas firmado por Skims.

En las imágenes aparece sentada en la orilla de su piscina ataviada con un sostén de gamuza nude con broche al frente, parecido al diseño que un día antes había presumido su hermana Kylie también en Instagram.

Sus curvas de impacto se envolvieron en un bikini confeccionado con la misma tela, de corte alto en los costados y un tanto bajo al frente.

La celebridad de Keeping Up With The Kardashians lució glamorosa frente a la cámara con gafas solares de armazón rojo, su cabello húmedo peinado hacia atrás y su rostro apenas definido por maquillaje en tonos claros que le dieron la ilusión de cara lavada.

Se mostró contenta mientras mantenía sus piernas dentro del agua y el sol cubría su cuerpo. Posó en la piscina con un fondo lleno de vegetación, un jardín verde que brilló junto al cielo despejado.

Las postales de inmediato recibieron 2.2 millones de likes, miles de comentarios alabaron su sensualidad y belleza, algunos de ellos fueron de sus hermanas Kendall y Kylie; de sus amigos Addison Rae, Danni Michelle, Sophia Hutchis y Simon Huck.

Sus recientes actividades en Instagram se producen después de reaccionar a la nueva relación que inició su exnovio, Scott Disick, con la modelo de 29 años, Amelia Hamlin.

Una fuente cercana le dijo a E! News cómo fue la reacción de la empresaria cuando comenzaron a salir los rumores de su romance y cuando salieron las primeras fotos de la nueva pareja.

“A Kourtney no le importa con quién salga Scott siempre que lo mantenga feliz y ocupado”, detalló la fuente.

Y añadió refiriéndose a Disick “Está en su mejor momento. Puede encontrar un equilibrio entre las citas y el tiempo en familia. Está en un buen lugar con Kourtney y ha sido un gran padre para los niños. Ahí es cuando Kourtney es más feliz”.

Kardashian y el empresario de 37 años han recorrido un largo camino desde que comenzaron su relación intermitente en 2006 hasta 2015 que le pusieron fin.

Ahora comparten tres hijos: Mason de 10 años, Reing de cinco y Penélope de ocho.

En mayo pasado terminó su romance de tres años con Sofia Richie y surgieron rumores sobre que volvería con la madre de sus hijos.

“Definitivamente han tenido sus altibajos durante la última década, pero ahora están más cerca que nunca”, dijo la fuente.

“Se llaman ‘mejores amigos’. Realmente han descubierto la forma de ser padres compartidos que es mejor para ellos y tienen una buena rutina”.

Según declaraciones de otra fuente, Scott no mantiene un noviazgo formal con la modelo, sino que se está tomando las cosas con calma y “se está divirtiendo”.

MA

