Kourtney Kardashian presume ‘abs de impacto’ en sesión de yoga

La empresaria Kourtney Kardashian presumió su silueta tonificada durante una sesión de yoga que compartió en su cuenta de Instagram.

La hermana mayor de Kim Kardashian posó para la cámara con un crop top deportivo, de color negro sin mangas, con el que lució su "abdomen de impacto". También utilizó unos shorts de tiro alto que resaltaron sus piernas torneadas.

Kourtney, de 41 años, realizó la sesión descalza, junto a un vaso con matcha.



La socialité peinó su cabello negro con un chongo bajo y maquilló su rostro con tonos oscuros en la zona de los párpados y claros en los labios.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians promocionó la bebida matcha de su empresa Poosh, para mejorar el metabolismo.

Kourtney Kardashian sorprendió a sus fanáticos al confirmar su noviazgo con Travis Barker, baterista de la banda Blink 198, con una fotografía en Instagram. En la imagen se muestran entrelazadas la mano tatuada del músico y la de la modelo, con esmalte de uñas color rojo.

Los rumores del romance circulan desde semanas atrás, pero se fortalecieron luego de que Kardashian y Barker fueron captados mientras cenaban, en un restaurante japonés, durante el Día de San Valentín.

De acuerdo con fuentes cercanas a la pareja, Kourtney y el integrante de Blink 182 han sido amigos por varios años, pero a él le gustaba desde hace tiempo y ella decidió darle una oportunidad.

Además, los hijos de la socialité con Scott Disick mantienen una buena relación con los hijos de Barker con su exesposa Shanna Moakler.

