Kourtney Kardashian y Kendall Jenner se lucen con ‘belfie’ en bikini

Kourtney Kardashian recurrió a redes sociales para publicar una atrevida belfie tomada a la orilla de la piscina junto a su hermana Kendall Jenner.

Las hermanas de 41 y 25 años posaron de espaldas, sentadas en la piscina de la casa de campo de su madre Kris en Palm Springs. Hicieron alarde de sus figuras de impacto apenas cubiertas con diminutos trajes de baño de dos piezas.

Kourtney se lució con un traje azul metálico de sostén con cuello halter y bikini de triángulo, mientras que Kendall modeló un sostén de cuello halter a juego con un bikini de hilo en color rojo carmesí con detalles negros.

En una segunda foto, ambas se dejaron ver de frente disfrutando de un cóctel de frutas dentro del agua.

Las estrellas de Keeping Up With the Kardashians mostraron su belleza al natural al no llevar maquillaje y con sus cabellos húmedos peinados hacia atrás.

Kourtney no escribió ninguna leyenda en la publicación, en cambio, sólo varios emojis de frutas. Al instante recibió más de 2.1 millones de likes.

Esta publicación se produce después del viaje a México de Kendall con su hermana Kylie y un grupo de amistades.

Según los reportes, Kendall se hospedó en un resort con pequeñas casas de lujo en Jalisco, donde una noche en una casa de 12 habitaciones cuesta poco más de $7 mil dólares.

Tras su regreso a California, la top model se unió a su media hermana para pasar tiempo de calidad juntas en Palm Springs.

También las recientes publicaciones de Kourtney en Instagram se dan después de que se confirmara su relación con el baterista de Blink-182, Travis Barker de 45 años.

Según reveló una fuente a People, la nueva pareja habían sido buenos amigos por años y su relación sentimental inició hace casi dos meses.

En tanto, otra fuente le dijo a The Sun que siempre han sido muy cercanos y que tienen muy buena química.

“Hablan casi todos los días. Ambos han estado en relaciones intermitentes con exnovios durante años. Pero eso también significa que tienen mucho equipaje: ¡tienen cinco hijos entre ellos!”, dijo la fuente.

Barker y Kardashian se conocen desde hace poco más de seis años, cuando Khloé se mudó cerca del vecindario de él; desde entonces han sido fotografiados juntos con sus respectivas familias.

Hace unos días la empresaria envió un bolso Prada como regalo de cumpleaños a la hija del músico.

MA

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí