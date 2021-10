Kristen Stewart se luce en lujoso vestido en premiere de ‘Spencer’

Kristen Stewart acaparó la atención durante la alfombra roja del estreno de la película Spencer, no sólo por ser la protagonista, sino por el deslumbrante atuendo que lució.

La actriz de 31 años desfiló ante las cámaras, presentes en el Festival de Cine de Londres, ataviada con un lujoso vestido midi de Chanel, el cual presentó detalles traslúcidos a la altura de los muslos.

El look constó de un vestido gris oxford de estilo strapless, con paneles definidos por cintas decoradas con gemas y detalles brillantes, similares a los que presentó esparcidos por todo el diseño.

Añadió un par de sandalias de tacón de aguja con cintas plateadas; mantuvo sus accesorios limitados con múltiples anillos plateados en ambas manos y una manicura sencilla color blanco. En ambos brazos presumió su colección de tatuajes.

Definió su belleza con una base de maquillaje que le dio efecto de piel de porcelana, sombras verdes oscuras sobre los párpados, un marcado delineado negro, labial nude y lijero blush rosado sobre los párpados.

Por su parte, su cabello se lució en un corte bob rubio, peinado con mechones alborotados.

Durante su llegada al festival, la celebridad se acercó a las vallas de seguridad para saludar a sus fanáticos y firmar autógrafos, así como para posar frente a las cámaras.

Posteriormente se unió al resto del elenco que también desfiló por la alfombra roja, para luego entrar al British Film Institute.

La película de Spencer sigue un fin de semana en la vida de la princesa Diana previo a su separación de 15 años con el heredero al trono británico, Charles.

Según las reseñas, la cinta abordará el momento, previo a la Navidad de 1991, en que Lady Di se dio cuenta que “necesitaba desviarse de un camino que la puso en la línea para ser reina algún día”.

A comparación del drama The Crown, el objetivo de la película no es reflejar la vida de los miembros de la realeza ni en la trágica muerte de la princesa, sino que se centrará en su relación con cada miembro, pero en especial con sus hijos, Harry y William.

El filme está dirigido por el chileno Pablo Larraín y el guión escrito por Steven Kight, guionista de Peaky Blinders.

