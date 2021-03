Kylie Jenner delinea sus curvas de impacto en shorts y crop top

Kylie Jenner causó revuelo en redes sociales luego de publicar un par de fotografías de sí misma haciendo alarde de su figura de impacto.

La influencer de 23 años consintió a sus seguidores de Instagram con un par de imágenes tomadas durante un paseo por su exclusivo vecindario de Hidden Hills en California.

Presumió su tonificado derrière y esbeltas piernas con un conjunto casual de estilo deportivo en color arena, compuesto por ajustados shorts bikers de cintura alta y un crop top de tirantes y pronunciado escote redondo.

El look de Set Active lo combinó con un par de zapatillas deportivas blancas de Nike y calcetas del mismo color.

La empresaria presumió su cabellera en color chocolate peinada en una cola de caballo alta atada con un moño marrón.

Por su parte, mostró un rostro libre de maquillaje, sólo con las cejas ligeramente definidas.

“Un hermoso día de vecindario”, escribió Jenner en el pie de foto que de inmediato llegó a los 7.2 millones de likes.

En sus stories presumió de su paseo en compañía de su hija Stormi y tomas de sí misma ejercitándose bajo el caluroso día al ritmo de SZA 2020 Good Days.

Más tarde regresó a sus redes sociales para hacerle promoción a los recientes lanzamientos de Kylie Skincare.

La magnate del maquillaje se grabó en el patio trasero de su mansión haciendo alarde de su vientre plano y curvas de infarto ataviada sólo con un sostén negro y un pantalón de chándal gris.

Sus recientes actividades en redes sociales suceden después de haber recibido críticas de sus fanáticos por haber pedido ayuda económica para un estilista que sufrió un accidente automovilístico.

La estrella de la realidad, que presume una fortuna de cerca de $900 millones de dólares, presuntamente abrió un GoFoundMe para recaudar dinero con el objetivo de cubrir los gastos médicos del maquillista Samuel Rauda.

Según se comentó en las redes sociales, Kylie donó $5 mil dólares, la mitad de lo necesario, y le pidió a sus seguidores que donaran, lo que despertó las críticas por no haber aportado más dinero y por no cubrir el costo total.

Posteriormente a este drama, la protagonista de Keeping Up With The Kardashians dijo que Rauda no es su maquillista actual y aclaró que ella no abrió la cuenta de GoFoundMe.

“Siento que es importante para mí aclarar esta falsa narrativa de que le he pedido dinero a los fanáticos y no estoy pagando las facturas médicas de mi maquillador”, dijo Kylie.

“Sam no es mi maquillador, lamentablemente, ya no tenemos una relación personal, pero trabajé con él hace unos años y creo que es más que dulce. Ví a mi actual estilista y amigo Ariel publicar sobre el accidente de Sam y el amor de su familia y llamé a Ariel de inmediato para ver qué le pasó a Sam”, añadió.

“Después de conocer con más detalle sobre el accidente, me obligó a visitar su GoFoundMe, que estaba fijado en $10 mil”.

Añadió que la cuenta contaba con $6 mil dólares cuando se enteró del accidente y que decidió donar $5 mil para lograr el objetivo.

Más adelante de su comunicado, la celebridad aclaró que sólo quiso compartir las recaudaciones para “ganar más conciencia” de alguien que se sintiera obligado a compartir o donar.

