Kylie Jenner remarca su silueta 'curvy' con pantalones metálicos

La empresaria Kylie Jenner fue captada por los paparazzis al salir a cenar a un lujoso restaurante en Beverly Hills, California.

Jenner, de 23 años, remarcó su silueta curvy con unos pantalones metálicos de color naranja a la cintura, de la última colección de LaQuan Smith, al igual que una blusa de seda de manga larga, color rojo escarlata.

La socialité completó su atuendo "de impacto" con unas zapatillas plateadas de tacón alto de Jill Jacobs.



La empresaria lució impecable con su cabello rubio platinado peinado de lado y destacó sus facciones con maquillaje a cargo de Ariel Tejada.

Antes de salir, Jenner posó para una serie de fotos con este atuendo y el árbol de Navidad de su residencia mientras se prepara para las festividades de fin de año

La hermana de Kendall Jenner anunció el lanzamiento de su nueva colección de maquillaje para la época navideña de su marca Kylie Cosmetics. La línea está inspirada en el personaje del Grinch y estará disponible desde este

My Grinch X Kylie tiene un juego de sombras, delineadores, iluminadores en varios tonos y labiales rojos, entre otros cosméticos.

Kylie Jennner se inspiró en en la película del Grinch para su nueva colección debido a que su hija Stormi, de dos años, está fascinada con la cinta y la ve todas las noches, según contó la estrella del reality Keeping Up with the Kardashians.

Sin embargo, la socialité no aclaró si la obsesión de Stormi es la versión animada de 1966 o el live action del 2000.

