La fortuna que hizo BTS y lo que ganó cada integrante durante casi 10 años

BTS es uno de los grupos de k-pop más famosos y trascendentales de los últimos años, así como uno de los más representativos de Corea del Sur ante el mundo.

Su anuncio sobre el hiatus que tomarán los siete integrantes para enfocarse en sus carreras individuales causó revuelo entre sus millones de seguidores en los cinco continentes, mismos que experimentaron una mezcla de sentimientos e incertidumbre debido a que cada uno continuará con sus proyectos, irán al servicio militar, pero seguirán atendiendo sus compromisos con las ARMY.

Durante casi 10 años de existencia, BTS ha sido colmado de premios internacionales, ganado millones de fans y ha sido una de las boybands más grandes de la historia.

Canciones como Butter, Dope, Blood Sweat & Tears, Dynamite y Boy in Luv han estado en los primeros lugares en las listas de reproducción y listados de canciones más importantes de Billboard.

Todos estos logros y el hecho de que se tomarán el descanso indefinido, nos ha puesto a pensar cuál es el valor de la banda en cuanto a dinero y fortuna que ha ganado en su década, independientemente del valor sentimental para las últimas generaciones y el valor de sus talentos como bailarines y cantantes, entre otros más.

¿Hay un BTS más rico que otro? ¿Cuánto dinero tienen?

Fortuna de BTS

La música ha sido uno de las principales fuentes de riqueza de la banda, conformada por Jimin, Suga, Jungkook, Jin, J-Hope, V y RM. Según estimaciones de Celebrity Net Worth, BTS generó $170 millones de dólares en giras tan sólo en 2019, siendo Love Yourself World Tour uno de los más lucrativos.

Gracias a estas ganancias, los miembros ganaron en conjunto un aproximado de $50 millones entre 2019 y 2020, un poco más de $7 millones cada uno.

Debido a la pandemia, en 2020 e inicios de 2021, los chicos continuaron trabajando y ganando dinero con el lanzamiento de Dynamite y su EP Butter, además de los conciertos virtuales Map of the Soul ON:E y Permission to Dance on Stage.

Por su parte, los patrocinios es otra de las entradas económicas de la banda. Desde sus inicios y hasta el momento, Bangtan Boys ha sido imagen y embajador de marcas de ultralujo como Louis Vuitton, Ouma, Samsung, Samsonite, FILA, LG y otras más en campañas publicitarias tanto de Asia como de América y Europa.

Se estima que por cada anuncio o campaña, la boyband puede cobrar hasta $4 millones tan sólo en Corea.

Asimismo, ha roto las taquillas internacionales con su documental Burn the Stage: The Movie que generó alrededor de $14 millones de dólares en boletos a nivel mundial al igual que Bring the Soul: The Movie y Break the Silence: The Movie.

En streaming también ha dominado con el lanzamiento de ocho episodios documentales a través de YouTube basados en su Wings Tour.

Para 2022, todos estos negocios han hecho que la banda valga al menos $100 millones de dólares.

Fortuna de Jimin, Suga, Jungkook, Jin, J-Hope, V y RM

BTS ha dejado una fortuna equitativa a cada uno de los integrantes, por lo que no hay miembro más rico que otro en cuanto a las ganancias dentro del grupo, estima Celebrity Net Worth.

Y es que tanto Park Jimin (25 años), Suga (28), Jungkook (24), Jin (28), J-Hope (28), V (25) y RM (27) tienen $20 millones de dólares cada uno en sus respectivas cuentas bancarias.

Probablemente estas fortunas individuales cambiarán una vez que inicien con sus respectivos proyectos por separado y continúen cobrando regalías de su actual trabajo en la banda.