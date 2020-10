Lady Gaga arrasa en Instagram con bikini blanco de impacto

La cantante Lady Gaga sorprendió en su cuenta de Instagram al posar en bikini para una sesión fotográfica con el fin de promover un bronceador de su línea de maquillaje Haus Lab.

La estrella presumió su figura esbelta ataviada con un top blanco de hombros descubiertos y un bikini a juego. Dejó suelta su cabellera extralarga gris-azulada, peinada en ligeras ondas.

Gaga lució un maquillaje impecable compuesto por base, rubor, bronceador y labial en un tono marrón cubierto de gloss. Mostró los tatuajes que tiene sobre la cintura y un manicure de colores degradados, además de múltiples anillos de oro y brillantes.

La intérprete de Shallow se unió a la lista de celebridades que tienen una marca de maquillaje. Pero ella dirige su producto a todos aquellos quienes alguna vez se sintieron “raros” en su propia piel.

Recientemente dijo que “siempre creyó en el poder del maquillaje para elevar el amor propio”.

“Mi definición de belleza siempre ha estado en contra de la corriente. Me vestí como me sentía con ganas de vestir hoy, como quería peinarme, como quería que se viera mi maquillaje. Pero nunca quisiera enviar un mensaje a nadie, especialmente a una persona joven, de que tienes que ser perfecto”.

También irradió glamour al posar con un leotardo strapless en tono nude. el rubor fue protagonista de la fotografía.

Stefani Germanotta (su nombre real) está orgullosa de lo que ha logrado hasta ahora y en entrevista para The Project de Australia declaró:

"No llegué aquí porque soy bonita. No soy una supermodelo. Hago música. Es eso y mi corazón. Mi cerebro es lo que me trajo aquí y trabajo muy duro”.