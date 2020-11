Lana 'CJ' Perry sorprende con catsuit transparente en Instagram

Lana CJ Perry, luchadora de la WWE, sorprendió a sus seguidores de Instagram al sumarse a la tendencia de transparencias.

La estrella de redes sociales posó para la cámara ataviada con un catsuit traslúcido con estampado animal print. La prenda tenía detalles en los colores rosa azul y verde. Debajo usó un bikini negro para contrastar.

Miró fijamente a la cámara y completó su atuendo fashionista con lentes de sol negros y sandalias a juego. Presumió un maquillaje impecable, compuesto por base, rubor bronce, labial durazno y amplias pestañas negras. Peinó su cabellera rubia en ligeras ondas y usó aretes brillantes.

Sumó casi 50 mil reacciones en una hora con la galería de fotos.

Lana CJ Perry se posiciona en redes sociales como una de las luchadoras más fashionistas fuera del cuadrilátero. A inicios del año, fue invitada a Semanas de la Moda alrededor del mundo y es imagen de marcas de ropa como Fashion Nova.

Antes de Halloween, modeló conjuntos de la marca. Uno de ellos estuvo compuesto por una minifalda de cuero marrón, top blanco y zapatillas a juego.

Durante la cuarentena, la estrella de Total Divas también demostró su faceta como bailarina en videos TikTok.

CJ Perry nació en una familia rusa adinerada, pero siempre quiso dejar su patria para estudiar en Estados Unidos. Asistió a la Universidad Estatal de Florida para estudiar Relaciones Exteriores. Más tarde se especializó Negocios y Marketing en Redes Sociales.

Recientemente, apareció en la portada de la revista Runway y escribió:

“He llegado a aceptar el hecho de que todo el mundo no podrá amarme. Siempre habrá gente para quien yo sea molesta o para quien no sea suficiente. Me amo tal como soy. Nunca permitiré que las personas tengan poder sobre mi mente o cuerpo otra vez”.