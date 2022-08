Las señales que adelantaron la separación de Shakira y Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué han estado en medio de la atención mediática luego de haber anunciado su separación en junio pasado.

Desde entonces ha surgido un sinfín de información sobre las razones de su rompimiento y se ha revelado la identidad de la nueva novia del defensa del Barcelona, con quien supuestamente engañó a la cantante durante meses.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", reveló la cantante en un comunicado de prensa.

Días antes del anuncio oficial, se dijo que el jugador había abandonado la casa donde vivía con Shakira y sus dos hijos, aunque en su momento nada fue confirmado por las estrellas.

Rechazo de Piqué a Shakira

Si bien la separación aparentemente fue hace un par de meses, las señales de sus problemas de pareja ya se veían desde mucho antes.

Y es que los internautas revivieron un momento de hace ocho años, cuando Piqué recibió un reconocimiento. Junto a él estaba Shakira, que lo abrazó efusivamente antes de subir al podio, pero él la rechazó de inmediato e incluso la ignoró en el momento en que le quiere dar la mano.

En cambio, el defensa del FC Barcelona prefirió atender y hablar con Josep Maria Bartomeu, que era el presidente del equipo de futbol.

La indiferencia de Piqué

Este no fue el único desplante que le hizo Piqué a la colombiana durante sus casi 12 años juntos.

Es de conocimiento público que Shakira siempre expresaba su amor y orgullo hacia el astro español a través de redes sociales, celebrando sus logros con largos y conmovedores mensajes y en fotografías que resaltaban “la grandeza” del jugador.

A comparación de Shakira, Piqué no hacía lo mismo y las veces que compartía fotos de ella o de su familia completa sólo escribía pequeñas frases insignificantes. Sólo en una ocasión, durante la pandemia, Gerard llamó “sabelotodo” a la cantante mientras ella estudiaba filosofía en línea.

¿En dónde estabas, Piqué?

Si esto no es suficiente, Piqué se ausentó de las vacaciones familiares, incluido un paseo a Walt Disney World en enero de este año.

Además se rumora que no la apoyó en su presentación del Super Bowl en 2020, donde compartió escenario con Jennifer Lopez, ni asistió a una fiesta posterior al show de medio tiempo hecha en honor al cumpleaños número 43 de la colombiana.

Te felicito, qué ¿bien? actúas, Piqué

Las señales de sus problemas en pareja no quedaron allí. Las canciones que lanzó Shakira en el último año enviaron varios mensajes claros, pero que no parecían ser personales debido a que ella se esforzaba en tener una pareja perfecta.

En Te felicito, la políglota insinuó que Piqué le fue infiel y que por esta razón ella decidió terminar la relación:

Por completarte me rompí en pedazos

Me lo advirtieron, pero no hice caso

Me di cuenta que lo tuyo es falso

Fue la gota que rebalsó el vaso

No me digas que lo sientes

Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

...

Por su parte, en julio del año pasado lanzó Don’t Wait Up, canción en la que insinuó problemas de comunicación y en la que incluso ella misma se cuestionó si había infidelidad en su relación.

¿Por qué no dejas el teléfono y me miras a los ojos?

Me vestí bien para ti, pero pareces tan ocupado

Tal vez el espacio es todo lo que se necesita, es hora de arreglarnos



No dejes que tu mente piense que hay alguien más, alguien más

Simplemente necesito hacer algo por mí, oh

...