Victoria y David Beckham acaban de celebrar 24 años de casados con una serie de celebraciones y románticos mensajes en redes sociales que dejaron ver el amor que todavía se tienen, a pesar de los altibajos que han vivido.

La pareja británica fue una de las más famosas y seguidas hacia finales de la década de los 90 e inicios de los 2000, debido a la gran fama que tenían por separado, ella como estrella del icónico grupo Spice Girls y él como promesa del futbol inglés, estrella del Manchester United y del Real Madrid.

Se conocieron en 1997 durante un partido benéfico del Manchester, según describió ella, “fue amor a primera vista”. Ambos estaban con sus respectivas familias cuando se vieron por primera vez, al finalizar el evento, David se acercó a pedirle su número de teléfono y ella accedió anotarlo en un boleto de avión de Londres a Manchester, mismo que conservan de recuerdo.

La pareja del momento no tardó en comprometerse; en 1998 Victoria presumió su lujoso anillo de compromiso en una conferencia de prensa y en 1999 nació su hijo Brooklyn, en el mismo año se casaron en un castillo cerca de Dublín, Irlanda.

Tras el nacimiento de su segundo hijo, Romeo, en 2002, comenzaron los primeros conflictos de pareja, incluidas varias afirmaciones de infidelidad por parte de él.

En 2003, cuando la familia se mudó a España para que él pudiera jugar en el Real Madrid, David fue acusado de engañar a su esposa con una mujer “misteriosa” en un centro nocturno de Madrid, poco después se reveló que ella era su asistente Rebecca Loos.

David desmintió los rumores sobre su infidelidad: “Durante los últimos meses me he acostumbrado a leer historias cada vez más ridículas sobre mi vida privada”. dijo en un comunicado.

"La simple verdad es que estoy muy felizmente casado. Tengo una esposa maravillosa y dos hijos muy especiales. No hay nada que un tercero pueda hacer para cambiar estos hechos”; sin embargo, Loos dijo que su aventura fue real.

La asistente dijo en una entrevista que Beckham era “un amante generoso” y que habían sexteado poco antes de que explotara el escándalo de infidelidad.

"Creo que los problemas en su matrimonio estaban mucho antes de que yo entrara en escena”, dijo. “De ninguna manera tuve la intención de romper su matrimonio, especialmente cuando hay niños pequeños involucrados. Espero que permanezcan juntos”, agregó.

La salida al club no fue la única vez que lo acusaron de infiel. De acuerdo con una historia publicada en el medio News of the World, una fuente cercana a la familia Beckham aseguró que Loos y David tuvieron varios encuentros sexuales, así como salidas secretas e intercambiaron mensajes de texto “picantes”. Cuando Victoria se enteró, contactó a Loos para pedirle que dejara en paz a su esposo.

Después de intentar superar la polémica y asegurar que su matrimonio estaba más fuerte que nunca, en 2004 surgieron otras acusaciones de infidelidad, justo cuando revelaron que esperaban a su tercer bebé.

Una mujer llamada Sarah Marbeck le dijo a News of the World que se había acostado con Beckham en Singapur en 2001, cuando él estaba de gira con el Manchester, después de sus encuentros sexuales, supuestamente intercambiaron llamadas y mensajes sexualmente sugerentes por años.

La tercera acusación fue hecha casi al mismo tiempo por una esteticista llamada Danielle Heath a través del mismo medio.

A pesar de los escándalos, la pareja le dio la bienvenida a su hija Harper y renovaron sus votos en 2013. Victoria describió a su esposo como su “alma gemela” y como “el esposo más increíble, un padre fantástico”.

En 2018 David desmintió que se estaba divorciando de la diseñadora de modas y ex cantante, aunque admitió que su matrimonio era complicado y que requería dedicación y trabajo.