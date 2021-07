'Legalmente Rubia'. El antes y después de los actores 20 años después

Veinte años han pasado desde el estreno de una de las películas comedia-romántica más icónicas de Hollywood que todavía en la actualidad es todo un hito.

Nos referimos a Legalmente Rubia, estrenada en 2001 y protagonizada con estrellas de alto perfil como Reese Witherspoon como Ellen Woods, Selma Blair como Vivian Kensington, Luke Wilson como Emmet Richmond, Ali Larter como Brooke Taylor-Windham y Jennifer Coolidge como Paulette.

La primera parte de la comedia cuenta la historia de una mujer llamada Elle Woods que va a la facultad de derecho de Harvard para recuperar el cariño de su exnovio.

Por su parte, en la segunda Elle se dirige a Washington DC para participar en la aprobación de un proyecto de ley para prohibir las pruebas con animales.

Se espera que la tercera parte de Legally Blonde, una de las secuelas más esperadas de Hollywood, se estrene en 2022. Según la escritora, la secuela explorará la vida de Elle a los 40 años y los comparará con sus aventuras a los 21.

“Me encanta la franquicia, me encanta Elle Woods como personaje y cuando Reese me pidió que la escribiera dije, ‘¡Absolutamente!’”, dijo la escritora Mindy Kaling en una entrevista.

Mira a continuación el antes y después de los actores principales.

Reese Witherspoon como Ellen Woods

Si bien Reese ya era una prometedora actriz dentro de Hollywood, Legally Blonde la lanzó al estrellato mundial.

Luego de su papel como Elle Woods, la actriz continuó su exitosa carrera con trabajos protagónicos en Sweet Home Alabama, Walk The Line, esta última película le aseguró un Premio de la Academia a la mejor actriz 2006.

Fue nominada al Óscar en 2015 por su participación en Wild y recientemente conquistó las pantallas chicas con Big Little Lies, Little Fires Everywhere y The Morning Show con Jennifer Aniston.

Luke Wilson como Emmet Richmond

Se trató del amor de Elle y una de las razones por las que ella fue a Harvard.

Luego de la película y su secuela, el actor consiguió papeles principales en Los Ángeles de Charlie, The Royal Tenenbaums y Old School.

Recientemente apareció en The Goldfinch, The Swing of Things y The CW Stargirl.

Selma Blair como Vivian Kensington

Inicialmente interpretó a la enemiga de Elle para después convertirse en una de sus más cercanas y mejores amigas.

Después de la comedia, Blair actuó en American Crime Story como Kris Jenner, The Sweetest Thing, Anger Management, Mom & Dad y After.

Ali Larter como Brooke Taylor-Windham

Antes de llegar a conquistar Legally Blonde, Larter ya era famosa por protagonizar Varsity Blues.

Posteriormente se hizo de una prolija carrera en la televisión con series como Heroes, Pitch y The Rookie. También protagonizó la franquicia de Resident Evil.

Jennifer Coolidge como Paulette Bonafonté

Interpretó a una de las amigas más cercanas de Elle durante su estancia en Boston. Su personalidad torpe y enamoradiza hizo que el personaje se colocara como uno de los favoritos de la primera y segunda parte.

Tras su participación en Legalmente Rubia, la actriz protagonizó la segunda parte y fue convocada para aparecer en A Cinderella Story, Soul Men, Sex And The City, According To Jim, Friends, The Closer, Part Down y Glee.

Matthew Davis como Warner Huntington III

Fue el hombre que le rompió el corazón a Elle, su exnovio rico catalogado como tonto y superficial.

El filme le ayudó a Davis a despegar su carrera ya que después de su papel fue convocado para aparecer en producciones como Blue Crush, What About Brian, The Vampire Diaries y sus spin-offs The Originals y Legacies.

