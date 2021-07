Lo que fue de Alyson Hannigan tras actuar en 'American Pie'

Hace exactamente 21 años se estrenó una de las películas hollywoodenses que mejor supo desarrollar una comedia basada en la esencia incómoda y absurda de la adolescencia a través de una trama obscena, pero divertida que con el paso de los años se transformó en un éxito mundial y se convirtió en un clásico noventero.

Nos referimos a la primera entrega de la saga de American Pie estrenada en julio de 1999.

La historia, protagonizada por Jason Biggs, Seann William Scott, Natasha Lyonne, Chris Klein, Tara Reid y Alyson Hannigan, siguió a un grupo de adolescentes de secundaria que se embarcan en la aventura de perder su virginidad antes de que termine el último grado.

Si bien la atrevida trama por sí sola ganó millones de fanáticos en todo el mundo, cada personaje ganó sus propios seguidores gracias a sus actuaciones, incluso en su momento fueron los actores más cotizados.

Tal es el caso de Alyson Hannigan, quien interpretó a Michelle Flaherty, una estudiante geek normalmente ignorada por sus compañeros hasta que se vuelve el centro de la atención por ser la invitada de Jim Levenstein (Jason Biggs) al baile de graduación.

Al personaje se le debe la famosa frase “This one time at band camp”, traducida como “Esta vez en el campamento de bandas”, dicha después de que experimentara un arco de transformación el cual le permitió dejar de ser la inocente estudiante y explotara su lado más atrevido.

Después de haber participado en la primera entrega de American Pie fue confirmada para las secuelas, American Pie 2, American Wedding y American Pie: el reencuentro.

Asimismo, tuvo una racha exitosa con varios proyectos que incluyeron cine y televisión.

Algunos de sus proyectos más destacables son: Buffy the Vampire Slayer, Boys and Girls, Date Movie; Love, Wedding, Marriage, Kim Impossible, How I Met Your Mother y Penn & Teller: Fool Us.

También tuvo apariciones en programas como That 70’s Show, King of the Hill, Veronica Mars y Rugrats.

En los recientes años, la actriz redujo sus proyectos frente a la cámara para iniciar una carrera de más bajo perfil como agente de bienes raíces con una cartera de propiedades millonarias en Los Ángeles, principalmente.

Comenzó la compra, venta y alquiler de casas de lujo después de haber comprado una casa propia de $8 millones junto a su esposo Alexis Denisof, después comenzó a agregar más propiedades a su lista en Atlanta y Santa Mónica.

De forma independiente, Hannigan se ha concentrado en criar a sus dos hijos que comparte con el actor Denisof.

Más: El antes y después del elenco de 'American Pie'

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí